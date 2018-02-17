Pakistan'da çocuğa tecavüz edip öldüren katile idam cezası

Pakistan’da kaçırdığı 6 yaşındaki Zeynep Ensari'ye önce cinsel saldırıda bulunup, ardından boğarak öldüren İmran Ali 4 kez idam cezasına çarptırıldı.

Pakistan’ın Kasur kentinde kaçırdığı 6 yaşındaki Zeynep Ensari'ye önce cinsel saldırıda bulunup, ardından boğarak öldüren 24 yaşındaki İmran Ali hakkındaki karar açıklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Pakistan mahkemesi suçlu bulunan Ali'yi 4 kez idam cezasına çarptırdı.

Onlarca görgü tanığının ifade verdiği ve yalan makinesinin de kullanıldığı duruşmada, mahkemeye DNA örnekleri de sunuldu.

Yerel medya, Ali'nin suçunu itiraf etmesinin ardından avukatının davadan çekildiğini duyurdu.

Ali'ye "kaçırma, cinayet, terör ve cinsel sapıklık" suçlarından 4 kez idam cezası ve 3,2 milyon rupee (29 bin dolar) para cezası verildi.

Polis Ali'nin aynı bölgede daha önce başka kız çocuklarının da kaçırılıp aynı şekilde öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Zeynep'in ailesinin çabasıyla ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında, Ali 23 Ocak'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

PROTESTOLARDA 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Zeynep'in cansız bedeni 9 Ocak'ta Lahor eyaletinin güneyindeki Kasur'da bir çöplükte bulunmuştu.

Zeynep'in boğularak öldürüldüğünün açıklanması üzerine kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, protestolarda, karakolu basmaya çalıştıkları bildirilen iki kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

Yetkililer kaçırma, cinsel saldırı, cinayet gibi suçları önlemek için yeterince çaba göstermemekle suçlanıyor.

Zeynep'in ailesi de kayıp ihbarında bulundukları halde polisin harekete geçmediğini söylüyor.

Mobese görüntülerinin ise polis tarafından değil, Zeynep'in akrabalarının çabasıyla ortaya çıkarıldığı bildiriliyor. (DIŞ HABERLER)





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