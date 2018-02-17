Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

5'inci dakikada Villafanez'in pasında savunmanın arkasında buluşan Fernandes'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kameni'den döndü.

20'nci dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Giuliano, rakiplerini çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0.

23'üncü dakikada Douglas ile Fernandes paslaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Douglas'a Kameni geçit vermedi.

26'ncı dakikada N'Sakala'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Douglas'ın kafa vuruşu kaleci Kameni'de kaldı.

27'nci dakikada Aatif'ın pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Fernandao'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

40'ıncı dakikada Hasan Ali'nin yerden ortasına Fernandao'nun dokunduğu top Mehmet Topal'ın önünde kaldı. Mehmet Topal'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Direkten dönen topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

51'inci dakikada Isla'nın pasında top savunmadan sekerek Fernandao'nun önünde kaldı. Fernandao'nun vuruşunda top savunmaya takıldı.

57'nci dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Neustadter kafa vuruşu ile topu Josef'e iletti. Josef'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

59'uncu dakikada Aatif'ın pasında topla buluşan Josef, rakibinden kurtulmak isterken yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

60'ıncı dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Giuliano meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

72'nci dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Valbuena'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

HASAN ALİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynan maçın 82'nci dakikasında sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düştü. Hasan Ali, ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş maçında görev alamayacak. (DHA)

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