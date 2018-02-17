Eylemlerinin birinci yılında 'mücadeleye devam' dediler

KHK ile ihraç edilen emekçiler eylemlerinin 1. yılında Bakırköy Özgürlük Meydanında işlerini geri alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

KHK ile ihraç edilen emekçiler eylemlerinin birinci yılında Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda işlerini geri alana kadar mücadelelerini devam ettireceklerini söyledi.

KHK ile ihraç edilen emekçiler eylemlerinin birinci yılında Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelerek, işlerini geri alana kadar mücadelelerini devam ettireceklerini söyledi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işlerinden ihraç edilen kamu emekçileri, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda eylemlerinin birinci yılında bir araya geldi. “İşimizi ekmeğimizi geri alacağız”, “Direnişimizin birinci yılında umudumuzu ve direncimizi büyütüyoruz” pankartı açan emekçiler, bir yıl boyunca direndikleri günlerin fotoğraflarını taşıyarak mücadele etmeye devam edecekleri mesajını verdi. Sıcağa, soğuğa, yağmura rağmen direnme umutlarını kaybetmediklerini belirten emekçiler, işlerini geri alana dek mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Emekçiler adına konuşan KHK ile ihraç edilen Nuray Şimşek, bir yılın çok uzun bir zaman olduğunu söyleyerek, “Burada yer alan her fotoğraf bizim için bir yaşam anlamına geliyor. İşimize, emeğimize, değerlerimize sahip çıkmak için bir yıldır buradayız. Bir yıldır ilk gün söylediklerimizin arakasındayız, ‘İşimizi geri istiyoruz’. Bizi baskı altına almaya, tutuklamaya, gözaltına almaya çalıştınız. Hakkımızda davalar açtınız ama biz emeğimizi diktatörlüğünüze kurban etmeyeceğiz” dedi.

‘ÜLKEDE DÜŞÜNMEK KONUŞMAK SUÇ’

İktidarın baskılarına yenilmeyeceklerine vurgu yapan Şimşek, iktidar yaptığı yanlıştan geri dönünceye denk alanları terk etmeyeceklerini söyledi. İktidarın toplumu birbirine düşürme politikası yürüttüğünü ifade eden Şimşek, “Biz inatla barışı ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz” dedi. İktidarın muhalif olan her sese karşı olduğunu belirten Şimşek, “Sürekli baskı ve hukuksuzluklara maruz kalıyoruz. Gazeteciler haber yaptı diye müebbet hapis cezası alıyor. Ülkemizde konuşmak, düşünmek suç. Karanlık giderek üstümüzü örtmeye başladı ama bilmemeliler ki en aydınlık an karanlığın en karanlık olduğu anda gelir” dedi.

‘BİZ KAZANACAĞIZ’

Zaferin direnen emekçilerin olacağına vurgu yapan Şimşek, “İşimizi hakkımız ve emeğimiz ile kazandık. Direniş daima devam edecek ve biz kazanacağız” diyerek, tüm baskılara rağmen sokaklarda olmaya devam edeceklerini söyledi. Şimşek’in konuşmasının ardından emekçiler yapılan müzik eşliğinde halay çekildi. Emekçilerin direnişine yoldan geçenler de yoğun ilgi gösterdi. (İstanbul/MA)



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