Özel harekatın mühimmat deposunda patlama: 2 polis yaralı

Malatya’da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 özel harekat polisi yaralandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 özel harekat polisi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yeşiltepe'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün mühimmat deposunda meydana geldi. Mühimmat deposundaki patlama sesi, paniğe neden oldu. Patlamada Özel Harekat polisleri Aykan K. (23) ile Salih Y. (27) yaralandı. Yaralı polisler çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kentteki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Patlama haberini aldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polisleri ziyaret eden Emniyet Müdürü Ömer Urhal polislerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün silah temizleme odasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Patlamanın, silah bakım ve temizleme sırasında, mermideki barutun reaksiyon tepkileşmesiyle meydana geldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Patlama, silah temizleme odasında rutin silah bakım ve temizleme işlemleri esnasında bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesiyle meydana gelmiştir. Olay neticesinde 2 polis memuru hafif şekilde yaralanmış olup, bir polis memuru hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, elinden yaralı bir polis memurunun tedavisi ise devam etmektedir." (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 23:58

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