HDP Mersin İl Eş Başkanı tutuklandı

Mersin'de yapılan operasyonda HDP Mersin İl Eş Başkanı Fatmagül Demirtağ'ın da içinde olduğu 7 kişi tutuklandı.

Mersin'de yapılan operasyonlarda, aralarında HDP Mersin İl Eş Başkanı Fatmagül Demirtağ'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Doğan Haber Ajansındaki bilgiye göre Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlık polisler, Afrin'e yönelik askeri operasyonu boykot ederek kent genelinde eylem düzenlemek isteyen, ayrıca Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem yapacağı iddia edilen 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ekipler, aralarında HDP Mersin İl EŞ Başkanı Fatmagül Demirtağ'ın da bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. HDP Mersin İl Eş Başkanı ve 6 kişi tutuklanırken 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

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