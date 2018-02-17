Van’da tutuklulara işkence, Kalkandere’de sayım dayatması

Cezaevlerinden her gün yeni bir hak ihlali haberi geliyor. Bu kez de Van T Tipi ve Rize Kalkandere L Tipinde mahkumlara eziyet edildiği ifade edildi.

2 yıldır Van T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Muzaffer Acu ve arkadaşlarının işkenceye uğradığını belirten baba Osman Acu, endişe duyduklarını söyledi. Kalkandere L Tipi Cezaevinde de tutuklulara ayakta sayım dayatmasında bulunulduğu öğrenildi.

Cezaevlerinden her gün yeni bir hak ihlali haberi gelmeye devam ederken Van T Tipi Cezaevinde tutulan oğlu Muzaffer Acu’ya gardiyanlar tarafından işkence yapıldığını belirten baba Osman Acu da, İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesine başvurdu. Mezopotamya Ajansının haberine göre baba Osman Acu, Muzaffer Acu ve arkadaşlarına gardiyanlar tarafından işkence yapıldığını ve tek kişilik hücreye atıldığını söyledi. 2 gün önce cezaevine akrabasını ziyarete giden bir kişinin kendilerini arayarak, Muzaffer Acu ve arkadaşlarının işkenceye uğradıklarını aktardığını söyleyen Osman Acu, “Muzaffer ile 2 hafta önce pazar günü telefonla konuştuk. O günden beri ne durumda bilmiyoruz. Gardiyanlar, Muzaffer ve arkadaşlarının başlarını kaloriferlere vurmuşlar, ciddi bir şekilde darbetmişler. Çocuklarımıza işkence yapmasınlar, zaten cezaevine atmışlar daha ne istiyorlar? Yetkililer kanunlara göre hareket etsinler, onlardan başka bir şey istemiyoruz. Oğlumun elbiselerini dayak esnasında yırtmışlar. Battaniyelerine de el koymuşlar. Hiçbir hukukta tutuklulara işkence yoktur. Tutuklular aileleri ile telefon görüşmeleri yaptığında hepsi kayıt altına alınıyor. Yapılan işkenceden sonra çocuklarımızı hastaneye götüreceklerine tek kişilik hücrelere atmışlar. Çocuklarımızın orada ölmesini istiyorlar. Başlarına bir şey gelirse sorumlusu gardiyanlar ve cezaevi yönetimidir” dedi.

Çocuklarının hayatından endişe duyduklarını belirten baba Osman Acu, İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesine başvurarak hukuki yardım talebinde bulundu.

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KALKANDERE CEZAEVİNDE AYAKTA SAYIM GERİLİMİ

Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi yönetimi de siyasi tutuklulara pazartesi gününden itibaren ayakta sayım uygulayacaklarını bildirdi. Durumu telefon görüşmesinde aileleriyle paylaşan tutuklular, daha önce böyle bir uygulamanın olmadığını söyledi. Aileler, insan hakları kurumlarından ve avukatlardan destek isterken, tutukluların sonucu ne olursa olsun uygulamanın hukuksuz olduğu gerekçesi ile kabul etmeyecekleri konusunda kararlı olduğunu aktardı. (HABER MERKEZİ)

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AFRİN PROTESTOSUNA DİSİPLİN CEZASI

İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde kalan tutuklular da, Afrin operasyonuna tepki göstermek amacıyla 27 Ocak’ta gerçekleştirdikleri eylem nedeniyle disiplin cezasına maruz kaldı. Cezaevinde bulunan A-1, A-2, A-3 ve A-4 koğuşlarında kalan tüm tutuklu kadınlarla ilgili başlatılan soruşturmada, cezaevi çalışanlarından oluşturulan bir heyet tutuklu tüm kadınlara, “1 ay haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma” cezası verdi. Soruşturma kapsamında gardiyanlar tarafından tutulan tutanakta, “İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda 27/01/2018 tarihli 20.00-08.00 nöbetimiz esnasında A-1, A-2, A-3 ve A-4 No’lu koğuşta bulunan h/t (hükümlü/tutuklu) saat 21.00’de ne söyledikleri anlaşılmayacak şekilde Kürtçe slogan attıktan sonra kapı vurmaya başlandığı ve kurumun huzur ve sükutunu bozduğunuz tutanakla tespit edilmiştir” denildi.

Konuya dair savunması istenen tutuklular ise, soruşturmanın keyfi olduğunu belirterek savunma yapmayı reddetti. Tutuklular; ayrıca gardiyanların yalan yanlış tutanak tuttuklarını, eylemlerinde kapı dövmenin olmadığını belirtti. Tutuklular, cezalarının bir üst cezadan verilmesine gerekçe yapılan daha önceki disiplin cezalarının da henüz kesinleşmemiş cezalar olduğunu ifade etti. Aralarında yüzde 86 engelli olan 3 kalp damarı tıkalı olup 2 ayrı ameliyat geçiren hasta tutuklu Barış Annesi Mevlüde Başdaş’ın da olduğu Hürriyet Doğan, Selver Saygılı, Mevlüde Başdaş, Diren Eren, Meliha Kayacı Akyüz, Kıymet Karaman, Güneş Arduç, Gülser Özbay, Didar Boza, Hatice Yaşar’a “1 ay haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama” cezası verildi. (İzmir/MA)

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