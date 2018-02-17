Türkiye Kamu-Sen’e MHP ablukası

Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş'tan 'hakaret, tehdit, şantaj' iddiasıyla MHP Genel Merkez üyeleri hakkında suç duyurusu.

Nisanda yapılacak genel kurul öncesi Türkiye’nin en fazla üyeye sahip ikinci büyük memur konfederasyonu Türkiye Kamu-Sen’de ipler iyice gerildi. Konfederasyona bağlı sendikalarda delegelerin, şube başkanlarının, sendika genel başkanlarının dövüldüğü, adayların tehditle istifaya zorlandıkları iddiaları yargıya taşındı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Semih Yalçın hakkında “hakaret, tehdit, şantaj” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

‘İSTİFASINI İSTEDİLER!’

Suç duyurusu dilekçesinde, 23 Ocak 2017 tarihinde 80-90 kişilik gençlerden oluşan bir grubun Türkiye Kamu- Sen Genel Merkezine gelerek Genel Başkan İsmail Koncuk ile görüşme talebinde bulundukları, Koncuk’un da 5 kişiyi kabul ettiği belirtildi. Görüşmede kendisinin de bulunduğunu belirten Yokuş, gençlerin başında bulunan Ankara Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı olduğunu söyleyen “Mustafa” isimli kişinin, “Biz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatı ile geldik. Sayın Genel Başkanımız sizden Türkiye Kamu-Sen genel başkanlığı görevinden istifa etmenizi talep ediyor” dediğini belirtti. Dilekçeye göre, bunun üzerine Koncuk, “Sayın Genel Başkana selam ve saygılarımı iletiniz. Ben delegelerimizin iradesi sonucu Türkiye Kamu-Sen’de genel başkanlık yapıyorum. Burası demokratik bir kuruluştur. Ben sadece ve sadece delegelerimizin iradesi ile bu görevden ayrılırım” diyerek grubu gönderdi. Ardından 12-13 gün boyunca gruplar halinde gençlerin konfederasyon önüne gelerek Koncuk ve konfederasyon aleyhine sloganlar atarak ayrıldıklarına dikkat çekilen dilekçede, bu eylemlerin ardından 11 Şubat 2017’de evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını, şoförünün ayaklarından vurulduğunu anımsattı. Yokuş, aradan geçen 1 yılda faillerin bulunamadığını kaydetti. Bazı şube kongrelerine Ülkü Ocaklarından gençlerin gönderildiğini, kongre salonlarının işgal edildiğini, aday ve delegelerin tehdit edildiğini bildiren Yokuş’un dilekçesinde bazı delegelerin ve şube başkanlarının darbedildiklerine dikkat çekildi. MHP Genel Merkezinde Türkiye Kamu-Sen’e operasyon yapma kararı alındıktan sonra Büyükataman başkanlığında aralarında Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz ve Semih Yalçın’ın da bulunduğu kişilerin katılımı ile komisyon kurulduğu dile getirildi. Dilekçede Komisyon Başkanı Büyükataman’ın Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanlarını makamına çağırarak, “Türkiye Kamu-Sen’de bazı genel başkanları istemiyoruz. Bu Devlet Bahçeli beyin talimatıdır” dediği ileri sürüldü. Yokuş dilekçesinde, Büyükataman’ın makamına çağırdığı genel merkez yöneticilerine, “Fahrettin Yokuş kesinlikle aday olamaz. Olsa da genel kurul salonuna giremez. Girse de oradan çıkamaz. O yanındaki korumasına güvenmesin, gerekirse onu Balgat’a alırız, bir çay ısmarlarız” dediğini iddia etti. Yokuş, Türk Büro-Sen’in genel kurulunun yapılacağı 24-25 şubat günlerinden önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını, şüpheliler hakkında ise hakaret, tehdit ve şantaj suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını istedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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