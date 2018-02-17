Mülteci çocukların sömürülen emeği

Mersin Tarsus'ta mülteci çocuklara kasa başı 3 buçuk lira karşılığında pırasa temizlettiriliyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde kayıt dışı olarak bir evde mülteci çocuklara kasa başı 3.5 lira, diğer çocuklara 7 lira karşılığında pırasa temizletiliyor. Bu işi yapan yetişkinler ise kasa başına 10 lira ücret alıyor.

Suriye’de süren savaş nedeniyle evlerini ve okullarını terk ederek aileleriyle göç etmek zorunda kalan çocuklar, pek çok hak ihlaline maruz kalıyor. Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından yerleştikleri kentlerde çocukların çalıştırılması ve emek sömürüsü ise gün geçtikçe derinleşen bir diğer sorun. Çocukların, kaçak iş yerlerinde, denetimsiz, kayıt ve insanlık dışı koşullarda çok düşük ücretlere ve aşırı uzun sürelerde çalıştırıldıkları yetmediği gibi ayrımcılığa ve şiddete de maruz kalıyorlar. Onları bu şekilde çalıştıran iş yerleriyle ilgili yaptırımlarsa ya çok zayıf ya da hiç yok.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Şahin Mahallesi’nde bulunan büyük avlulu bir evde çoğunluğu Suriyeli olmak üzere birçok çocuğa pırasa temizletiliyor. Temizledikleri pırasaları kasaya dizen çocuklar, kasa başı para alıyor. Sorunu çocuklarla konuşmak isterken işin sahibi kadının engeline takıldık. Ancak sonrasında çocuklardan biri kısık bir sesle kadının mülteci çocuklara kasa başı 3.5 lira ancak diğer Türkiye vatandaşı çocuklara ise 7 lira verdiğini söyledi. Ancak kentte bu işi yapan yetişkinler temizledikleri pırasa kasasının başına 10 lira alıyor. (Mersin/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 15:24

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