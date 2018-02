Türkiye'de ihracat bile ithalata bağımlı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Milletvekili Gürer'in sorusunu yanıtladı, Türkiye’de ihracatın bile ithalata bağımlı olduğunu gözler önüne serdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin verdiği yanıtlar, Türkiye’de ihracatın bile ithalata bağımlı olduğunu gözler önüne serdi. Bakan Zeybekci, 2017 yılında ABD doları olarak gerçekleşen ihracatın yüzde 40.9’unun, ithalatın ise yüzde 11.9’unun dahilde işleme rejimi kapsamında olduğunu açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “Yurt dışından ithal edilerek işlenip yurt dışına ihraç edilen ürünlerin ithal ve ihraç miktarları ne kadardır? Tutarları ne kadardır? Ürün alıp işleyerek sattığımız, ithalatta ilk on ülke, ihracatta ilk on ülke, ilk on ürün hangisidir?” şeklinde sorular yöneltti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, “Dahilde işleme rejimi (DİR), dünya piyasa fiyatlarından girdi temin edilmesi suretiyle; ihracatı artırma, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırma, ihraç pazarlarını geliştirme ve ihraç ürünlerini çeşitlendirme konularında ihracatçılarımıza önemli fırsatlar sunmaktadır” açıklamasında bulundu. Bakan Zeybekçi, “2017 yılında 157.1 milyar ABD dolan olarak gerçekleşen ihracatımızın yüzde 40.9’u (64.2 milyar ABD doları); 233.8 milyar ABD doları olarak gerçekleşen ithalatımızın ise yüzde 11.9’u (27.9 milyar ABD doları) DİR kapsamında gerçekleştirilmiştir” dedi.

Bakan Zeybekci tarafından açıklanan rakamların, ülkemizde ihracatın bile ithalata bağımlı olduğunu gösterdiğini söyleyen Gürer, İhracatçı firmaların, ihraç şartıyla yurt dışından ithal ettiği mallara vergi indirimi uygulandığını belirtti. Yerli ürünlerin işlenip ihraç edilmesinin daha çok teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, yerel ve yerli üretimin artırılması, desteklenmesi, dışa bağımlılıktan kurtulmak gerektiğini ifade etti. (EKONOMİ SERVİSİ)

Joker işçiler, her işi yapıyor kadro dışı kalıyor!

www.evrensel.net