İsmail Beşikçi'nin kitapları suç unsuru sayıldı

KHK ile kapatılan Mersin Radyo Ses çalışanlarının evine yapılan operasyonda gözaltına alınan ve tutuklananlarla ilgili iddianame hazırlandı.

KHK ile kapatılan Mersin Radyo Ses çalışanlarının evlerine 8 Ocak’ta yapılan operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Genel Yayın Yönetmeni Semra Özlü ve hakkında tutuklama kararı bulunan radyonun ortağı Ferhat Orhan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla hazırladığı iddianame, Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması 17 Mayıs’ta görülecek.

İSMAİL BEŞİKÇİ’NİN KİTAPLARI SUÇ UNSURU SAYILDI

Radyoda el konulan Mehmet Nuri Dersimi’nin “Kürdistan Tarihinde Dersim” kitabı ile Yazar ve Sosyolog İsmail Beşikçi’nin “Başkaldırının koşulları”, “Bir Aydın, Bir Örgüt ve Kürt Sorunu”, “Ortadoğu’da Devlet Terörü” ve “Kürt Aydını Üzerine Düşünceler” kitapları iddianamede suç unsuru sayılarak, “örgütsel faaliyet” şeklinde değerlendirildi. Ancak aynı iddianamede, “Kitapların yasaklı olup olmadığı internet üzerindeki araştırmalarda bulunmadı” ifadesi yer aldı. Savcı, kitapların suç unsuru sayılmasına ise Beşikçi’nin 12 Mart 1971 döneminde yargılanıp tutuklanmasını gerekçe gösterdi.

GÖZALTI HABERİ DE SUÇ!

İddianamede ayrıca Genel Yayın Yönetmeni Semra Özlü’nün gözaltına alınması ile ilgili yapılan haberler de suç sayılarak, “Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Semra Özlü hakkında terör örgütü güdümünde yayın yaptığı tespit edilen ve mahkeme kararı ile erişimi engellenen ANF isimli haber sitesinde ‘Mersin Ses Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gözaltına Alındı’ şeklinde haber yapıldığı” ifadesi de bulundu. (Mersin/MA)

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