Pervin Buldan: Kongremizdeki coşkuyu hazmedemediler

HDP Kadın Parti Meclisi üyelerinin toplantısında konuşan Pervin Buldan 'Kongredeki coşkuyu hazmedemeyenler operasyona başladılar' dedi.

HDP Kadın Parti Meclisi üyelerinin toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partililerin gözaltına alınmasına ilişkin “Kongredeki coşkuyu hazmedemeyenler hemen operasyona başladılar” dedi.

HDP Kadın Parti Meclisi üyeleri, 11 Şubat’ta gerçekleştirilen 3’üncü Olağan Kongre sonrası ilk kez HDP Genel Merkezinde toplandı. Ankara’da HDP’li üye ve yöneticilerine yapılan operasyonu kınayarak konuşmasına başlayan Buldan, 11 Şubat’taki kongrenin güçlü ve coşkulu geçtiğini dile getirerek “Kongredeki coşkuyu hazmedemeyenler hemen operasyona başladılar” dedi.

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Buldan, şunları söyledi: Mücadele direnci ve azmi alanlarda ve meydanlarda devam edecek. Bu anlamlı mücadele daha da katmerlenerek büyümeli. Kongrede emeği geçen tüm kadınlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kongre bizim için çok anlamlı ve önemliydi. Kongre sonrası gözaltına alınan önceki dönem eş genel başkanlık görevini yürüten Serpil Kemalbay hâlâ gözaltında. Bugün de yeni bir operasyonla ağırlıklı olarak kadın arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. (Ankara/MA)

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