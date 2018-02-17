Ramil Guliyev: Unvanı korumak istiyorum

Atletizmde dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev 'Çıtayı çok yükseğe koyduk, bu sezon ya bir sürpriz olacak ya da hiçbir şey olmayacak' dedi.

Türkiye atletizm tarihinin ilk dünya şampiyonu Ramil Guliyev açıklamalarda bulundu. Doğan Haber Ajansına konuşan Guliyev yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiğini dile getirdi ve “Mayıs ayında sezonu açacağız. İlk yarışımızda Shanghai Diamond Dick’te mücadele edeceğiz. İyi bir başlangıç yapıp sezona devam edeceğiz. Her şey yolunda ve iyi gidiyor. Bu sezon ya bir sürpriz olacak ya da hiçbir şey olmayacak” dedi.

‘ÇITAYI ÇOK YÜKSEĞE KOYDUK’

Avrupa şampiyonasının bu seneki en önemli organizasyon olduğunu ifade eden Guliyev, “2019’da dünya şampiyonası var, o unvanı korumak için hazırlanacağız. Bir de 2020’de olimpiyatlar olacak. Bu böyle devam edecek, 3 yıllık bir programımız var. İnşallah Avrupa şampiyonası ile iyi başlarız. Dünya şampiyonasından sonra çıtayı çok yükseğe koyduk. Onun için daha iyi çalışmamız gerekiyor ve daha iyi dereceler ile ülkeye dönmek istiyorum. Çalışmalar çok ağır gidiyor ama yapacak bir şey yok çalışmamız gerekiyor. İnşallah daha büyük dereceler için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Biz de çalışıyoruz şu an antrenmanlarda elimden geleni yapıyorum” şeklinde konuştu. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 21:49

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