Beslenme tarzı, meme kanserinin yayılma hızını etkiliyor

Yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, beslenme tarzı, meme kanserinin ölümcül bir türünün yayılmasını önleyen bir anahtar özelliği taşıyabilir.

Nature’da yayınlanan çok merkezli yeni bir araştırmaya göre, beslenme tarzı, meme kanserinin ölümcül bir türünün yayılmasını önleyen bir anahtar özelliği taşıyabilir.

Araştırmacılar, üçlü negatif meme kanserine yakalanan laboratuvar fareleri ile yaptıkları araştırmada asparajin aminoasidini sınırlayarak kanserli hücrelerin vücutta dolaşım yeteneğini çarpıcı bir biçimde azalttılar. Diğer tüm teknikler arasından ekip, perhiz yemeği sınırlamaları ile asparajin aminoasidini kısıtlama yolunu kullandı.ü

KUŞKONMAZ VE MEME KANSERİ

Asparajin yönünden zengin besinlere mandıra ürünleri, et, kümes hayvanları, yumurta, balık, deniz ürünleri, kuşkonmaz, patates, baklagiller, fındık, tohum, soya ve arpa, buğday, mısır gibi ürünler örnek verilebilir. Asparajin yönünden fakir olan besinler ise çoğunlukla meyveler ve sebzeler.

Cedars-Sinai’de, Biyoinformatik ve Fonksiyonel Genomik Araştırma Merkezinde yardımcı yönetici olan Dr. Simon Knott, “Çalışmamız, beslenme türünün hastalığın seyrini etkileyebileceğini gösteriyor” dedi. Knott’a göre, insan hücreleri ile ilgili bulgular daha fazla araştırmada teyit edilirse kanser hastalarının tükettikleri asparajin miktarını kısıtlamak meme kanserinin yayılmasını engellemek için potansiyel bir strateji olabilir.

ÜREYEBİLDİKLERİ YERDE KOLONİ KURUYORLAR

Daha önce yapılan araştırmalarda, birçok tümörlü hücrenin memede ilk yerleştiği alanda kaldığı anlaşılırken hücrelerin bir grup alt kümesinin memeden ayrıldığı ve kan dolaşımına girdiği görülmüştü. Bu hücreler, üreyebildikleri alanlar olan akciğerlerde, beyinde ve karaciğerde kolonileşiyorlar. Araştırmayı gerçekleştiren ekip kanda dolaşan tümörlü hücreleri ve kanserin yayıldığı alanlara özel tedavi yöntemlerini anlamak istiyorlar.

ASPARAJİN ORANI YÜKSEK BESİNLER KANSERİ YAYIYOR

Araştırmacılar kemoterapi ilacı olan L-asparajinin kullanımı veya diyet kısıtlaması tedavileri ile asparajin sentez enzimini azaltmanın kanserin yayılmasını önemli ölçüde sınırladığını öğrendi. Labaratuvar farelerine asparajin oranı yüksek besinler verildiğinde ise kanserli hücreler daha hızlı yayılıyor.

Cambridge Enstitüsünde ve Cambridge Üniversitesinde yönetici olan Kanser Moleküler Biyolojisi Profesörü Gregory J. Hannon, “Araştırma sonuçları oldukça anlamlı zira beslenmedeki değişiklikler hem insanların ilk elden tedaviyi nasıl yanıtladıklarına hem de yaşamın ileri evresinde ölümcül bir hastalığın yayılma ihtimaline etki edebilir” dedi.

Araştırmacıların söylediğine göre, asparajinin etkilerini çalışmak aynı zamanda diğer tür kanserlerin tedavi yöntemlerini de değiştirebilir.

sciencedaily.com’dan çeviren

Hazal Göçmen

Doğum sonrası depresyonun belirtileri

www.evrensel.net