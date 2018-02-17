İMO Adana Şubesi Genel Kurulu toplandı

İMO Adana Şubesi 22’nci dönem Genel Kurulu, Seyhan Oteli toplantı salonunda bu sabah başladı.

Tek liste ile gerçekleşmesi beklenen ve iki gün sürecek olan genel kurulun ilk günü önceki dönemin değerlendirilmesi ve konuk konuşmaları ile geçti. Konuşmalarda meslek örgütlerinin yapısının değiştirilmesi konusu öne çıktı. Aday listede de yer alan İMO Adana Şube Sekreteri Zekeriya Turanbayburt, TMMOB’ye yönelik baskıların nedeninin kamu yararına mühendislik ve demokrasiyi savunmaları olduğunu belirterek kamu yararını savunan tüm meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve baskılar karşısında, tam dayanışma içerisinde olacaklarını söyledi.

Açılış konuşmasını yapan İMO Adana Şube Başkanı H. Çağdaş Kaya, darbe girişimi sonrasında çıkarılan ve sürekli olarak yinelenen OHAL koşulları altındaki KHK’ler ile yönetilen bir ülkede sorumluluklarını yerine getirdikleri bir 21’inci dönem geçirdiklerini belirterek “Her zaman mesleğimize, demokrasiye, cumhuriyete, insan haklarına, adalete, özgürlüklere, toplumculuğa bağlılığımızdan taviz vermeden çalışmalarımızı yürüttük” dedi.

'TTB’YE YÖNELİK GÖZALTI BİR GÖZDAĞIDIR'

22’nci dönem Yönetim Kurulunda da aday olan Şube Sekreteri Zekeriya Turanbayburt, TTB Merkez Konseyi üyelerinin “savaş bir halk sağlığı sorunudur” dedikleri için gözaltına alınmalarını hatırlatarak “Bu naif söze bile tahammül edilmemiştir. Zira Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınıp bırakılmaları hem barış yanlılarına bir gözdağı, hem de toplumu yeniden yapılandırmanın meslek birlikleri üzerindeki devamıdır” dedi. Gözaltıların hemen ardından TTB, TMMOB, TBB’nin yerli ve milli olmamakla suçlandığını hatırlatan Turanbayburt, Bu baskıların gerçek nedeninin TMMOB’nin, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, kültürel varlıkları, insan kaynaklarını rant ve çıkar çevreleri için değil; ülke ve halk yararına değerlendirilmesi, demokrasi ve laiklik için yürüttüğü mücadele olduğunu dile getirdi. İMO Adana Şubesi olarak bu keyfi ve hukuk dışı uygulamalara karşı Anayasal ve yasal meşru direnme haklarını kullanacağını ifade eden Turanbayburt, “Kamu yararını savunan tüm meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve baskılar karşısında, tam dayanışma içinde olacağımızı; bu kürsüden sizlerin huzurunda beyan ediyoruz” dedi. İktidarın, ülkeyi içeride ve dışarıda çıkmaza sürükleyen politikaların ortada olduğunu söyleyen Turanbayburt, “Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana uygulanan yanlış politikalar, Ortadoğu bataklığına daha fazla saplanmamıza neden olmaktadır. Ortadoğu’nun ve bölgenin ihtiyacı olan şey, şiddetin tırmandırılması değil, barışın ve huzurun sağlanmasıdır” dedi.

KIBRIS İMO: SAVAŞ ORTAMINA BÜTÜNÜYLE KARŞIYIZ

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal, İki oda birlikte çalışmalar yapıklarını belirterek ortak çalışmalarının süreceğini söyledi. Savaş ortamına bütünüyle karşı olduklarını ifade eden Aysal, “Bu noktada toplumsal muhalefetin sözcüsü olan meslek odalarımızın Türkiye’de yaptığı çalışmaları selamlıyoruz. Meslek odalarının demokrat çizgisinden dolayı hedef gösterilerek isimlerini değiştirilmesi noktasında olduğunu gözlemliyoruz. Adana’da bu genel kurulda bir birliktelik gördük. Bu bize büyük bir motivasyon olmuştur. Bu zor süreçte hem TMMOB hem tüm kamu yararına çalışan örgütlerim başaracağına olan inancım artmıştır” dedi.

'MESLEK ODALARI BASKIYA RAĞMEN CESARETLE KONUŞMALI'

Seçilecek yönetime başarı dileklerini ileten CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, ülkenin 1,5 yıldır OHAL ile yönetildiğine dikkat çekerek bunun önüne geçmek için birlikte mücadele etmenin önemine dikkat çekti. CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, TTB’nin yaptığı gibi baskı ve milliyetçi söylemlere rağmen mesleki ilkelerin gerektirdiklerini cesaretle söylemenin önemli olduğunu ifade etti. Yeni seçilecek yönetimi zor günlerin beklediğini ifade eden Tümer, sivil toplum örgütlerinin baskı altında olduğu bir dönemde üyeleri için ekonomik sosyal ve bilimsel gelişmeleri sağlaması yanında kendi alanında geliştirilen politikaları kavramak, geliştirmek ve toplum yararına kullanılmasını sağması önemli olduğunu belirterek bu anlamda yeni seçilecek yönetime başarılar diledi. (Adana/EVRENSEL)

Bursa Demokrasi Güçleri: Baskılara karşı mücadele edeceğiz

KESK üyeleri hâlâ gözaltında: Serbest bırakın

www.evrensel.net