Dortmund'da Evrensel'le dayanışma yemeği düzenlendi

DİDF'e bağlı ezent e.V. Derneği, Evrensel ile dayanışma yemeği düzenledi.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'na (DİDF) bağlı Bezent e.V. Derneği, Evrensel gazetesi ile dayanışma yemeği düzenledi. Dernek lokalinde gerçekleştirilen yemeğe çok sayıda dernek üyesi ve Evrensel okuru katıldı.

Bezent e.V. Derneği yöneticilerinden Abbas Doğan, katıldıkları için konuklara teşekkür ederek konuşmasına başladı ve dayanışmanın önemine değindi.

Dayanışma yemeğine konuşmacı olarak katılan Evrensel'in Avrupa redaksiyonundan Aziz Koçyiğit ise yaptığı konuşmada Evrensel'in kuruluşundan beri yapılan saldırılara değinerek "23 yıldır bu saldırılara karşı, sizlerin yani işçi ve emekçilerin desteğiyle, hep birlikte kararlı bir şeklide karşı koyduk; bundan sonra da daha güçlenerek kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi. Türkiye'de muhalif yayıncılığın üzerindeki baskıların, OHAL rejimi ve şimdi de Afrin'e yönelik askeri operasyon ile birlikte daha da arttığına dikkat çeken Koçyiğit, "Gazetemiz Evrensel, işçi ve emekçileri doğru bilgilendirmek ve halkı gerçekler hakkında aydınlatmak için yayın yapan çok az sayıdaki gazetelerden biridir. Evrensel'in önemi de burada yatmaktadır. Bu nedenle Evrensel'i her bakımdan güçlendirmek, Avrupa'da yaşayan biz Türkiyeli işçi ve emekçilerin de görevidir. Bizzat kendimiz takip ederek, e-gazeteye abone olarak, haberlerini sosyal medya ve her mecrada yaygınlaştırarak, çevremizde olup biten gelişmeleri gazeteye aktararak katkı sağlamalıyız. Daha güçlü bir Evrensel'i hep birlikte yaratacağız. Bugün gösterdiğiniz coşkulu dayanışma bunu başaracağımızın kanıtı niteliğindedir." dedi.

Etkinlik müzik, halay ve sohbetlerle gecenin geç saatlerine kadar devam etti. (Dortmund/EVRENSEL)

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