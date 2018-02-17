Meksika'da İçişleri Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

Meksika'da gerçekleşen depremin ardından hasar tespit çalışması yapan helikopter düştü, 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Meksika'da gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden askeri helikopter, yere inmeye çalışırken araçların üzerine düştü. Meksika İçişleri Bakanı'nı ve Oaxaca Eyaleti Valisi'ni taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 12'si olay yerinde 2'si de kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Bakan ve vali, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Meksika'nın güney ve orta bölgelerini sarsan 7.2 büyüklüğündeki deprem sonucu, başkent Mexico City ve ülkenin güney bölgesinde yaklaşık 1 milyon ev ve işyeri elektriksiz kaldı, en az 50 bina da hasar gördü. (DHA)

Meksika'da 7.2 şiddetinde deprem!

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