Bursa Demokrasi Güçleri: Baskılara karşı mücadele edeceğiz

Bursa Demokrasi Güçleri bir basın toplantısı düzenleyerek ifade özgürlüğü ve demokratik haklar üzerindeki baskılara son verilmesini istedi.

Bursa Demokrasi Güçleri, ifade özgürlüğü üzerindeki baskılara son verilmesi için basın toplantısı düzenledi.

CHP Bursa İl Başkanlığında yapılan açıklamada haksız gözaltı ve tutuklamalara karşı ortak mücadele edileceği ve Bursa H tipi kapalı Cezaevinde yaşanan işkence uygulamalarının takipçisi olunacağı söylendi.

Bursa Demokrasi Güçleri adına açıklamayı okuyan Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu OHAL koşullarından yararlanılarak iktidar gibi düşünmeyen herkes her geçen gün yeni bir hak ihlali ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü kapsamında yapılan basın açıklamaları, gözaltılara hatta tutuklamalara dönüşmektedir. Bu kapsamda kentimizde aralarında Bursa Demokrasi Güçleri yürütme kurulu üyesi ve EMEP İl Başkanı Hasan Özaydın’ın da bulunduğu 14 arkadaşımız gözaltına alınmış, 13 arkadaşımız gözaltı sürecinden sonra serbest bırakılmış, 1 arkadaşımız aynı iddia ile gözaltına alınmışken farklı bir uygulamaya maruz bırakılarak tutuklanmıştır. Bu haksız uygulamalar cezaevinde de baskı, şiddet ve işkenceye dönüşmüştür.

Ters kelepçeye OHAL gerekçesi

CEZAEVİ MÜDÜRÜ İŞKENCEYİ KABUL ETTİ

Açıklamada 13 Şubat 2018 sabahı Bursa H tipi kapalı cezaevindeki mahkumların ayakta sayım bahanesi ile darbedildikleri ifade edilerek "Arkadaşlarımız ters kelepçe ile saatlerce betonda yüzüstü yatırılarak bekletilmişlerdir. Cezaevi müdürü tarafından da ters kelepçe uygulamasının yapıldığı kabul edilmiş, OHAL koşullarında bunun olağan olduğu iddia edilmiş ve bu durum Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonunca da tutanak altına alınmıştır. Adalet her geçen gün yerini biraz daha faşizme terk etmektedir. Bursa Demokrasi Güçleri olarak bu uygulamaları kabul etmiyoruz. Ülkemizde acilen yeniden ADALET istiyoruz" denildi.

'OHAL’İN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Anayasal bir hak olan ifade özgürlüğünün acilen sağlanması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Konu ne olursa olsun, cezaevi koşulları da dahil olmak üzere her yerde insan haklarına saygılı olunmasını acilen talep ediyoruz. Tüm bunlar oluncaya dek Bursa Demokrasi Güçleri olarak mücadelemizi kararlılıkla ve yılmadan sürdüreceğimizi bir kez daha Bursa kamuoyu ile paylaşırız" ifadeleri yer aldı. (Bursa/EVRENSEL)

Bursa H Tipinde tutuklulara ayakta sayım zorlaması

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