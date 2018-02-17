TAYAD'lı aileler tek tip elbise uygulamasını protesto etti

TAYAD'lı aileler 'Suçlu değil devrimciyiz, tek tip elbise giymeyeceğiz' diyerek hapishanelerdeki tek tip kıyafet uygulamasını protesto etti.

TAYAD’lı Aileler, hapishanelerdeki tek tip elbise dayatmasını Galatasaray Meydanı’nda yaptıkları eylemle protesto etti. “Suçlu değil devrimciyiz, tek tip elbise giymeyeceğiz” mesajını veren TAYAD’lı Aileler, hiçbir gücün özgür tutsaklara tek tip elbise giydiremeyeceğini vurguladı.

Hapishanelerdeki hak ihlalleri ve işkencelere karşı her Cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen TAYAD’lı Aileler, siyasi tutsaklara dayatılan tek tip elbise uygulamasını protesto etti. Polis ablukası altında gerçekleşen eylemde, “ Suçlu değiliz devrimciyiz tek tip elbise giymedik, giymeyeceğiz” yazılı pankart açıldı.

TAYAD’lı Aileler adına basın açıklamasını Nuri Cihanyandı okudu. Ülkedeki hapishanelerden her gün yeni bir saldırı haberi geldiğini belirten Cihanyandı, devrimci mahpusların aylarca mahkemelere çıkarılmadığını ve çıkarıldıklarında bile tahliye edilmelerinin ardından hapishane önünde tekrar gözaltına alınarak tutuklandıklarını aktardı. Cihanyandı, buna örnek olarak Gençlik Federasyonu baskınında gözaltına alınarak tutuklanan ve 15 Şubat’taki duruşmalarında tahliye edilen fakat hapishane önünde tekrar gözaltına alınan 4 kişiyi gösterdi.

Hapishanelerde saldırılara karşı direnişin de devam ettiğini vurgulayan Cihanyandı, saldırıları şu şekilde anlattı: İzmir Şakran Hapishanesinde havalandırmaların üstü tel kafeslerle kapatılıyor. Buna karşın devrimci tutsaklar ise 30 Ekim ‘den beri direniyorlar. Şakran Kapalı Kadın Hapishanesinde tutsak Yeter Gönül Aydın, gardiyanların arama bahanesi ile girdikleri hücrede saldırıya uğradı. Düzce Hapishanesinde Halkın avukatları ve devrimci tutsaklara ayakta sayım dayatması yapıldığı ve buna karşın yapılan oturma eylemine ise robokop kıyafetli gardiyanlar tarafından saldırı yapıldı. Van Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde tutsak Taner Korkmaz, hapishane 2. Savcısının gözetiminde 20 gardiyanın saldırısına uğradı ve el bileği kırıldı. 6 saat süre ile çırılçıplak süngerli odaya atıldı. Bandırma 1 Nolu T Tipi Hapishanesinde devrimci tutsaklara gardiyanlar saldırdı ve saldırı sonrasında tutsaklar süngerli odaya atıldılar.

Basın açıklamasının ardından eylem "Tek tip giymedik giymeyeceğiz", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur" sloganlarıyla sona erdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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