KESK üyeleri hâlâ gözaltında: Serbest bırakın

KESK, konfederasyonlarına yönelik gözaltıları protesto etti.

KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube Yürütme Kurulu Eski Üyesi Döne Gevher Koyun ve SES Bakırköy Şube Eski Başkanı Hıdır Doğan ise hâlâ gözaltında.

KESK İstanbul Şubeler Platformu, Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şubede düzenlediği basın toplantısında gözaltıların serbest bırakılmasını istedi. Açıklamayı yapan İstanbul KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ayfer Koçak, KESK üyelerinin rutin hale gelen “dosyada gizlilik kararı” ve uzatılan gözaltı sürelerine maruz kaldıklarını söyledi. Koçak, “Arkadaşlarımız kamusal alanda çalışan, adresleri belli ve çağrıldıklarında rahatlıkla ulaşılabilecek kişilerdir. Buna rağmen gece baskınlarıyla çocuklarının gözleri önünde ve silahların gölgesinde gözaltına alınmaları, yargı eliyle yapılan bir işkencedir” dedi.

Koçak, şöyle konuştu: Gözaltı ve tutuklama gerekçeleri demokratik ülkelerde en temel haklar olarak tanınan “Düşünceyi ifade etme”, “Sosyal medya kullanımı”, “Sokak eylemleri” ve maalesef en ağır olanı en temel insan hakkı olan “barış” talebinin suç olarak tanımlanması şeklindedir” dedi. Koçak, düşünce ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmasına gözaltı ve tutuklanmaya alışmayacaklarını söyledi.

'ELİF ÇUHADAR SERBEST BIRAKILSIN'

KESK İzmir Şubeler Platformu açığa alma, ihraç, sürgün ve baskılara karşı basın açıklaması düzenledi.

Platform, basın açıklamalarının 51.haftasında KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar ve beraberindeki gözaltıların da serbest bırakılmasını istedi.

KESK İzmir Şubeler Platformu KHK'ler ile kamu kurumlarında devam eden ihraç, açığa alma, sürgün, ceza ve baskılarla ilgili her hafta sonu yaptığı oturma eylemini sürdürüyor. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde oturma eylemi yapan KESK İzmir Şubeler Platformu, Direne direne kazanacağız', 'Elif Çuhadar onurumuzdur' sloganları attı.

Platform adına basın metnini okuyan KESK Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç, "6 Şubat Salı sabahı, Konfederasyonumuz KESK Yürütme Kurulu üyesi Elif Çuhadar ve 30 un üzerinde demokrasi savunucularını evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmışlardı. 2012- 2014 te katıldıkları demokratik eylem ve etkinlikler bahane edilerek 12 günden beri zorlama bir şekilde uyduruk gerekçelerle gözaltında tutulmalarını kınıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz Konfederasyonumuz MYK üyesi Elif Çuhadar ve beraberinde gözaltına alınan insan hakları ve demokrasi savunucuları bir an önce serbest bırakılmalıdır" dedi. (HABER MERKEZİ)

ELAZIĞ KESK BİNASINDA OTURMA EYLEMİ

KESK bileşenleri tarafından başlatılan oturma eylemi 50. Haftasını geride bırakırken Elazığ'da KESK binasında da oturma eylemi yapıldı.

KESK bileşenleri adına açıklama yapan Aynur Öğüt, toplumsal muhalefeti susturma ve etkisizleştirme çabalarının arttığına vurgu yaparak “Gözaltı ve toplu tutuklama furyasını şiddetle kınıyoruz. KESK yürütme kurulu üyemiz Elif Çuhadar derhal serbest bırakılmalı, hukuk tanımaz saldırılara son verilmelidir” dedi. (Elazığ/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 19:43

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