Suriye resmi haber ajansı SANA: Afrin'de gaz kullanılıyor

Suriye resmi haber ajansı SANA, Türkiye'nin Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonda zehirli gaz kullandığını iddia etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Afrin’e yönelik "Zeytin Dalı harekatı" gerçekleştiren Türkiye’nin zehirli gaz kullandığını iddia etti. SANA, Afrin Hastanesinin Başhekiminin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, 6 sivilin TSK operasyonu neticesinde zehirli gaza maruz kaldığı ve hastaneye getirildiği bilgisini verdi. Hastanenin açıklamasına göre, yaralılardan 2’sinin durumu kritik. Bu arada TSK’de Afrin operasyonunun 29. gününde bugüne kadar 32 askerin yaşamını yitirdiğini, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiğini ifade ederken “Son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarıyla 44, toplamda ise 1595 terörist etkisiz hale getirildi” ifadesine yer verdi.

Sputnik’in SANA’ya dayandırdığı habere göre Hastanenin Başhekimi Civan Muhammed, hastaneye getirilen 6 sivili tedavi ettiğini, sivillerin nefes darlığı yaşadığını, öksürdüğünü ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olduğunu aktardı. Muhammed bunların kimyasal gaz işareti olduğunu ileri sürdü.

AFP’ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdel Rahman da, Şeyh Hadid beldesinde TSK ve ÖSO unsurlarının operasyonları sonucunda 6 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gittiğini anlattı.

Gazeteci Mohammed Hassan da yaralılara ait olduğu iddiasıyla bazı fotoğraflar paylaştı.

KOALİSYON: AFRİN'DE ZEHİRLİ GAZ KULLANILDIĞINA DAİR DOĞRULANMIŞ BİR BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Türkiye'nin Afrin operasyonu sırasında zehirli gaz kullandığı iddialarıyla ilgili ellerinde doğrulanmış bir bilgi olmadığını söyledi.

Koalisyon sözcüsü, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Bahsi geçen iddialarla ilgili elimize doğrulanmış bir bilgi ulaşmadı" ifadesini kullandı. Sözcü mevcut durumla Türkiye'nin IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun değerli bir ortağı ve NATO üyesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin de diğer müttefik ülkeler gibi silahlı çatışma yasalarına ve Cenova kararlarına tabi olduğunu ifade etti.

Sözcü bu tarz iddiaların ortaya atmanın, kanıtlama zorunluluğunu da beraberinde getirdiğini söyleyerek şimdiye kadar bu yükümlülüğün yerine getirilmediğini söyledi.

BEYAZ SARAY: TÜRKİYE'NİN AFRİN'DE KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞI İDDİALARI SON DERECE OLASILIK DIŞI

Beyaz Saray, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarını "son derece olasılık dışı" şeklinde nitelendirdi.

Türkiye'nin Afrin'de sivillere yönelik olarak kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarını "son derece olasılık dışı" şeklinde nitelendirdi. Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi, ilgili haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

Reuters'a konuşan Türk Dışişleri'nden bir yetkili ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

BM: İNSANİ SONUÇLARI AĞIR

ALMANYA’nın Münih kentinde 30’u aşkın devlet başkanı ve yüzü aşkın devlet bakanının katıldığı Dünya Güvenlik Konferansında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Suriye’de çatışmalar giderek azalmışken İdlib, Guta ve Afrin’deki son durumun çatışmanın yeniden dramatik bir şekilde tekrar ortaya çıkardığına dikkat çekti. Gutteres, “Bütün bunların insani sonuçları çok ağır. Afrin’deki Türk operasyonunu gördük. Tekrar ortaya çıkan kimyasal silahları gördük. Ülkenin parçalanma riskini görüyoruz” dedi. İnsanlığın karşılaştığı tüm zorluklarla yüzleşmek için mutlaka bir araya gelmemiz gerektiğini söyleyen Gutteres, BM’nin varlık sebebinin de bu olduğunu söyledi. (HABER MERKEZİ)

Afrin operasyonunun 29'uncu gününde neler yaşandı?

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 03:07

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