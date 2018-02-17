ABD Başkanlık seçimlerine müdahale soruşturması

2016'daki ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına dair Trump ' Gizli bir anlaşma yok' açıklaması yaptı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI’nın Rusya’nın 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmasında 13 Rus vatandaşına suçlama yöneltildi. Trump, Rusya ile anlaşmadığını söyledi. Suçlananlardan üçüne elektronik sahtecilik, beşine de ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlaması yapıldı. Duyuruyu, konuyu araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller yaptı.

Suçlamada, zanlılardan bazılarının faaliyetlerinin Rusya kökenini gizlemek için ABD’deki bilgisayar sistemlerini kullandığı belirtiliyor. Soruşturma dosyasında “ABD’li gibi gözüken ve sahte ABD kimlikleri yaratan zanlılar, sosyal medyada ABD’li kitleleri hedefleyen sayfalar ve grupları yönettiler. Zanlılar ve suç ortakları ayrıca ABD’li şahıslar veya gruplar yönetiyor gibi gösterdikleri sayısız Twitter hesabı açıp, yönettiler” deniliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada Rusya ile gizli bir anlaşma gerçekleşmediğini ve yanlış bir şey yapmadığını söyledi. Trump, “Rusya, Amerikan karşıtı kampanyasını 2014’te, yani ben başkanlığa aday olacağımı duyurmadan çok önce başlattı. Seçim sonuçlarına herhangi bir etkileri olmadı. Trump kampanyasını yürütenler, yanlış herhangi bir şey yapmadı, gizli bir anlaşma yok” sözlerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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