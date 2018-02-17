İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yaşanacak (19 Şubat)

İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yaşanacak (19 Şubat)

    • 17 Şubat 2018 16:17

    İstanbul’da Pazartesi günü Silivri, Büyükçekmece ve Tuzla’da su kesintileri yaşanacak. 

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla; isale hatlarında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Silivri ve Büyükçekmece'de 20 Tuzla'da ise 8 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

    İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

    “Mimarsinan-Silivri ve Semizkumlar Mahallesi isale hatlarında gerçekleştirilecek olan vana değişim çalışmaları nedeniyle; 19 Şubat 2018 Pazartesi günü 09.00 ile 20 Şubat 2018 Salı günü 05.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

    Su Alamayacak Bölgeler; 

    Büyükçekmece İlçesi:  Kumburgaz, Bahçelievler, Güzelce ve Celaliye Mahalleleri.

    Silivri İlçesi: Semizkumlar,  Kamiloba ve Selimpaşa Mahalleleri ile Silivri'nin üst kotları.

    Orhanlı Ana İsale Hattı'nda gerçekleştirilecek olan debimetre montaj çalışmaları nedeniyle; 19 Şubat 2018 Pazartesi 22.00 ile 20 Şubat 2018 Salı 06.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

    Su Alamayacak Bölgeler:

    Tuzla İlçesi: İçmeler, Aydıntepe, Kavakpınar, Mimar Sinan ve Şifa Mahalleleri ile Arçelik Fabrikası Bölgesi. (HABER MERKEZİ)

     

    Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 17:05
    www.evrensel.net
    ETİKETLER su kesintisiİstanbul