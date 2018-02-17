Başbakandan tutuklu gazeteciler için 15 Temmuz'lu savunma

Başbakan Binali Yıldırım'dan tutuklu gazeteciler savunması: Sizin Cumhurbaşkanınız veya başbakanınız öldürülmeye çalışılsaydı ne yapardınız?

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım tutuklu gazeteciler sorusuna 15 Temmuz’u hatırlatarak, “Sizin Cumhurbaşkanınız veya başbakanınız öldürülmeye çalışılsaydı ne yapardınız?” diye cevap verdi.

‘NATO'NUN GÜNEY SINIRLARINI KORUYORUZ’

Başbakan Yıldırım, “Biz NATO’nun güney sınırlarını koruyoruz. Ülkemize ve NATO sınırlarına bir saldırı gerçekleşirken, müttefiklerimizin buradaki terör unsurlarını desteklemesini anlamakta zorlanıyoruz. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bu bizim için bir seçenek değil zorunluluk diyorlar. Deyrizor ve Bağdat’ın güneyinde IŞİD üyesi toplam sayısı 3 bin kadar. Tabii ki hepsinin elimine edilmesi gerekiyor. Fakat bunları yok ederken yeni bir terör örgütü yaratmamalıyız. Eğer Suriye’de insanların silahlanmadığı, tüm farklı etnik grupların barış içinde yaşadığı bir gelecek istiyorsak, o zaman Soçi ve Astana süreçlerine bakmalıyız. Cenevre’de hazırlanacak yeni bir anayasaya odaklanılmalı. Sürdürülebilir bir çözüm bu çerçevede bulunmalıdır. Suriye dışında yaşayan sığınmacı sayısı şu anda ülke nüfusundan daha fazla” dedi.

'OSMANLI TOKADI'

Binali Yıldırım ‘Osmanlı tokadı’ polemiğine ilişkin sorulan soruya da “Ülkemize yönelik her türlü terör saldırısına karşı en kuvvetli tepkiyi veririz anlamında kullanılmıştır” şeklinde cevap verdi: “Osmanlı Tokadı konusunu sordunuz. Bir ülke düşünün yıllardır sınırlarında 40 bin insan kaybetti terör faaliyetleri sebebiyle. Tam Irak’ta işleri yoluna koyarken, Suriye’de bir terörle ve sponsorlarıyla karşılaştık. Ülkemize yönelik her türlü terör saldırısına karşı en kuvvetli tepkiyi veririz anlamında kullanılmıştır. Bu savaş sadece Türkiye’nin savaşı da değil. Biz NATO’nun bir parçasıyız. Hava desteği sağlıyoruz. NATO üslerimizle operasyonlara destek veriyoruz. Hiçbir ülke ile savaş içinde değiliz. Eğer bir ülke bizimle savaşa girmek isterse, biz de yanıtını veririz. Şimdi yeni bir isim altında terör devam ediyor. Bugün biliyor musunuz Suriye’de birçok ülkenin silahları internet üzerinden terör örgütlerine satılıyor. Söyler misiniz bu nasıl bir terörle mücadele?”

TUTUKLU GAZETECİLER SORUSU

“Deniz Yücel’in serbest bırakılmasına karşın 150’den fazla gazeteci Türk hapishanelerinde ve hüküm bile yok haklarında henüz. Eğer Türkiye hukukun üstünlüğü olan ülkelerle iyi ilişkiler istiyorsanız buna önem vermeniz gerekmiyor mu?” sorusuna ise Yıldırım 15 Temmuz darbe girişimimi hatırlatarak şöyle cevap verdi: “Bugün buradaki izleyicilerin hepsine sesleniyorum. Sizin Cumhurbaşkanınız veya başbakanınız öldürülmeye çalışılsaydı ne yapardınız? Hukuk devleti uygulamalarını iyileştireceğiz, bu sorunlara bir çözüm bulmaya çalışacağız. Ama dostlarımız yorum yaptığında adil olmalarını bekliyoruz” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 16:49

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