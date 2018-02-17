Hollanda maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

1915'i 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan Hollanda'nın Ankara’daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Hollanda hükümetinin ‘Ermeni soykırımını tanıma tasarısı’nı kabul etmesinin ardından Hollanda’nın Ankara’daki maslahatgüzarı Erik Weststrate Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada “Türkiye ve Türk milletinin hassasiyetle yaklaştığı 1915 olayları konusunu tarihi ve hukuki bağlamından kopararak, siyasileştirmeye yönelik girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, Hollandalı siyasetçileri Türkiye'ye yönelik ön yargılı tutumlarını gözden geçirmeye ve tarihi siyasallaştırmamaya davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Hollanda'nın Türkiye'nin ısrarla önerdiği, Osmanlı tarihi uzmanı bilim insanlarına açık bağımsız bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması teklifine destek verebileceğine dikkat çekilerek, “Hollanda'nın ülkemizle ilişkilerini normalleştirme iradesi bulunup bulunmadığının da bir göstergesi olarak bu konu hakkındaki görüşlerimiz ve beklentilerimiz Bakanlığımıza davet edilen Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına da iletilmiştir" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Hollanda parlamentosu, dün 1915'i 'Ermeni soykırımı' olarak tanımıştı.

Hollanda, geçtiğimiz hafta Ankara Büyükelçisi’nin resmi olarak geri çekerek Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştı.

Hollanda ve Türkiye arasındaki tansiyon, geçen yıl referandum öncesi yaşananlar nedeniyle yükselmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptali ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın geri gönderilmesi diplomatik krize neden olmuştu. (HABER MERKEZİ)

Hollanda, 'Ermeni soykırımını tanıma' tasarısını kabul etti

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 11:41

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