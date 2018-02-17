Kocaeli’de Evrensel'le dayanışma etkinliği düzenlendi

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği binasında gazetemizle dayanışma amacıyla düzenlenen etkinlikte yan yana gelmenin önemi vurgulandı.

Kocaeli'de gazetemizle dayanışma gecesi düzenlendi. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde (KYÖD) gerçekleştirilen etkinlikte dayanışma vurgusu yapıldı.

Basın özgürlüğü ve ülkenin içinden geçtiği zor dönemi özetleyen video gösterimiyle başlayan gecede gazetemiz adına İskender Bayhan konuştu.

Evrensel’in 23 yıldır yeni bir dünya özlemi içinde olanların sesi olduğunu vurgulayan Bayhan, yan yana olmanın değerli olduğunu ifade etti. Evrensel’in gerçekleri yansıtmaktan vazgeçmeyeceğini belirten Bayhan, “Evrensel ezilenin, horlananın, kadınların, gençlerin, işçilerin ve emekçilerin derdini dert edinen bir gazete. Böyle birkaç gazete kaldı zaten, yandaş medyayı görüyoruz. Bu yüzden bile Evrensel’e sahip çıkmak, onu yaşatmak önemli. Dayanışmanın önemli olduğu bu günlerde yan yana gelmek, güç vermek değerli" diye konuştu.

İskender Bayhan’ın ardından gece Günay Zoroğlu’nun seslendirdiği ezgilerle devam etti.

Geceye; CHP, HDP, EMEP, SYKP, ÖDP, Kocaeli Demokrasi Girişimi, Kocaeli Dayanışma Akademisi, Makina Mühendisleri Kocaeli Şubesi, Tüm Bel Sen, Halkevleri, Alevi Kültür Derneği, Dersimliler Derneği, Vartolular Derneği ve Çınarlı Cemevi üye ve yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda emekçi katıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 15:27

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