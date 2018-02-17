Deniz Yücel’in tahliyesi ile Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak dahil 6 kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını değerlendiren TGS: Karar siyasi…

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Deniz Yücel’in tahliye kararı ile, Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak dahil 6 kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını kararlarını değerlendirdi. Verilen kararları “Türkiye’de hukuk sisteminin kararları siyasi verdiğini”nin kanıtı olduğunu belirten TGS, “Siyasi kararla 1 tahliye 6 müebbet” dedi.

Yücel’in Almanya’da yapılan görüşmelerin ardından serbest bırakıldığına dikkat çeken TGS, “İlk önce 1 yıldır iddianamesi dahi hazırlanmadan özgürlüğünden mahrum bırakılan Alman Gazeteci Die Welt muhabiri Deniz Yücel Başbakan’ın açıklamalarının ardından serbest bırakıldı. Başbakan Almanya ziyareti öncesinde “Deniz Yücel’in kısa bir zaman içinde bırakılacağına inanıyorum” dedi, aradan 24 saat geçmeden bir yıldır hazırlanamayan iddianame hazırlanarak mahkeme dahi yapılmadan Deniz Yücel serbest bırakılarak adete kaçırılırcasına Almanya’ya gitmesi sağlandı. Almanya ile gerilen ilişkiler nedeniyle siyasi rehine olarak tutulan Deniz Yücel ilişkilerin yumuşatılması amacıyla serbest bırakıldı” ifadelerini kullandı.

HUKUK İLE AÇIKLANAMAZ

Ardından aynı gün Altanlar ve Ilıcak için verilen kararı hatırlatan TGS, “FETÖ’nün medya yapılanması iddiasıyla mahkemeleri devam eden Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı’ya “anayasayı ihlalden” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Anayasa mahkemesinin daha bir ay kadar önce serbest bırakılmasını istediği Mehmet Altan’a ve benzer suçlamalarla tutuklu bulunan diğer gazetecilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin hukuk ile açıklanabilir bir tarafı yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

KİMSE YAZI İLE ANAYASAYI ORTADAN KALDIRMAZ

TGS açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Siyasi düşüncesi, yazdığı yazılar ya da TV kanallarında söylediği sözler ile kimse anayasayı ortadan kaldıramaz, gazetecilik bu şekilde suç haline dönüştürülemez. Anayasa mahkemesinin verdiği karara rağmen mahkemenin gazetecilere verdiği müebbet hapis cezası siyasi bir karardır. Mahkemelerin siyasi değil hukuka göre karar vermesi gerekiyor. Umarız üst mahkemede bu yanlıştan dönülür ve Türkiye’de gazetecilik suç sayılmaz.” (MEDYA SERVİSİ)

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Altanlar ve Ilıcak dahil 6 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

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