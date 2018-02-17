Münih Güvenlik Konferansı: Güvensizlik konferansı!

'Münih Güvensizlik Konferansı’nda şiddet, savaş, katliam planları yapılacak. Katılımcılar bunlara istisnasız ortak olacak. Ama kâr paylaşıl(a)mayacak'

Sebastian CARLENS

Junge Welt

20 devlet başkanı Münih Güvenlik Konferansı’nda güllük gülistanlık bir dünya için buluştu. Türkiye Başbakanı Yıldırım da orada. Deniz Yücel, günün anlam ve önemine uygun olarak serbest bırakıldı, Alman Leopard tankları nelere muktedir olduklarını Afrin’de gösteriyorlar.

Diplomasinin dili yalan olduğu için Münih Konferansı‘nı düzenleyen Wolfgang Ischinger’in söylediklerinin satır aralarını okumak şart. Cuma günü yaptığı konuşmada Rusya ile ABD arasındaki güvensizliğin çok derin olduğunu söyledi. Daha da derinleşebilirmiş. Ayrıca artık bir dünya polisinin olmadığından söz ederek, kapalı şekilde tüm emperyalistlere „hodri meydan, bu rolü üstlenmek için herşeyi yapabilirsiniz“ çağrısında bulundu.

Dünyanın süper güçlerinin ya da kendilerini öyle hissedenlerin liderlerinin hac yeri olan bu ‚Güvenlik Konferansı‘, aslında Almanya’nın Batı’nın çöküşüne bir cevabı. ABD savunma bakanı Mattis, zirveyi ordusu Suriye sınırında bekleyen NATO partneri Türkiye ile bölgedeki denetimli savaşlar üzerine konuşmak için değerlendirecek. Brexit sonrası Almanya’nın elinde ganimet haline gelen Fransızlar, belki de İngilizler’le veda töreni yapacaklar. Herşey yolunda giderse Almanya, Ukrayna sorununda "tarafsız" hakem rolünü üstlenecek. Belki de Ortadoğu veya Güney Pasifik’te de... Alman sermayesinin gözünü dikmediği hiçbir yer yok çünkü.

Tabii ki ABD ve Rusya’nın askeri gücü karşısında Ischinger ve ortaklarının durumu henüz yeterli değil ama bu durum ihracatta en başta olmalarını engellemiyor. Bu yönden avantajlılar. Konferansın 'yıldızı' Yıldırım’la kulislerde yaşananlar herşeyi ortaya koyuyor: ABD, Erdoğan’la çatışma içindeyken Almanya, Türkiye ile sıkı ilişkilerini sadece tamir etmedi, bir basamak da yükseltti. Alman imparatorluğu’nun Osmanlı imparatorluğu ile ticari ilişkisi hâlâ canlılığını koruyor. Afrin’de sürdürülen savaş bir Alman savaşı. Kâr eden Alman tekelleri, ortaya çıkacak sorunlar ise Almanya Dışişleri Bakanlığına yeni müsteşarlar atanmasına, yani istihdam artışına neden olacak. Alman askerleri ellerinde silah savaşmadıkları için kan gölleri uzakta kalacak ve Ischinger’in önemi artacak.

Münih’e gelen Alman muktedir ve generallerin sevinmeleri için başka nedenler de var: Büyük Koalisyon orduya ayrılan bütçenin yüzde 40 arttırılması konusunda anlaştı, yanlış bilgi verme konusunda uzmanlaşan Dışişleri Bakanı Gabriel, Deniz Yücel’in serbest bırakılmasındaki rolüyle, belki de işini koruyabilecek. Münih Güvensizlik Konferansı’nda şiddet, savaş, katliam planları yapılacak. Her katılımcı bunlara istisnasız ortak olacak. Ancak kâr paylaşıl(a)mayacak!

Çeviren: Semra Çelik

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 14:15

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