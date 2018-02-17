Taş ocağı yüzünden 600 yıllık köprüye zarar verdiler

Diyarbakır'ın Karababa köyüne 900 metre mesafedeki taş ocağının inşa çalışmaları sırasında 600 yıllık Dilaver Köprüsü'ne zarar verildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Karababa köyünün 900 metre yanında 26 dönüm arazi üzerinde yapılan taş ocağı köylülerde huzursuzluk yarattı. 100 haneli köyde yaşayan yurttaşlar, taş ocağının dere suyunu kirleteceği, meralık alanlara zarar vereceği, çevre ve ses gürültülüsü yaratacağını ifade ediyor. Taş ocağında çalıştırılmaya başlanılan iş makinelerinin 600 yıllık Dilaver Köprüsü'ne zarar verdiğini dile getiren yurttaşlar, köprünün 2011-2012 yılları arasında Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından 2 milyon TL'ye restore edildiğini hatırlattı.

'PATLAMALAR EVLERİMİZİ SARSACAK'

Taş ocağını kurmak için 2 haftadır çalışmaların olduğunu ifade eden köylülerden Ender Tarım, kimsenin kendilerine ocak hakkında bilgi vermediğini belirtti. Ocağın faaliyete geçeceğini köye çekilen elektrik direklerinden anladıklarını kaydeden Tarım, tüm köyün taş ocağına karşı olduğunun altını çizdi. Şu an iş makineleri ile başlatılan çalışmanın ileride patlamalarla süreceğini vurgulayan Tarım, "Ocak köye çok yakın. O yüzden patlamalar yaptıklarında evlerimizin zemini de sarsılacak. Ocağın yaratacağı tozdan dolayı köydeki insanlar rahatsız olacak" dedi.

'TARİHİ KÖPRÜYE ZARAR VERDİLER'

Ocağa gelen iş makinelerinin tarihi Dilaver Köprüsüne zarar verdiğini belirten Tarım, "2 yıl önce 2 trilyon ile onarılan köprümüz çok dar. Büyük araçlar geçemez. Defalarca ocak çalışanlarını uyarmamıza rağmen dar tarihi köprü üzerinden iş makinelerini geçirmeye çalıştılar. Bu esnada köprünün duvarlarını yıktılar. Köprümüzün yıkıldığını jandarmaya da haber verdik. Onlar da inceledi. Öte yandan ocak için ileride yapılacak patlamalar bu köprünün sarsılmasına neden olacak" dedi.

'HAYVANLARI SATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Ocak nedeniyle ortaya çıkacak tozdan hayvancılık ve tarımın da etkileneceğini belirten köylülerden Resul Altaş, olası durumda 3 bin baş civarındaki hayvanlarını satmak zorunda kalacaklarını kaydetti. Geçimlerinin tarım ve hayvancılık üzerine olduğunu belirten Altaş, "Yetkililer göç etmemizi istemiyorsa bu ocağı kapatacaklar" dedi.

'DEREMİZ KİRLENECEK'

Taş ocağını faaliyete geçiren firma yetkilileri ile görüşmek istediklerini vurgulayan İhsan Altaş ise kimsenin kendileri ile görüşmediğinin altını çizdi. Bir köyün doğası ile anlamlı olduğunu dile getiren Altaş, ocak yüzünden 15 köyün faydalandığı derenin kirleneceğini belirtti. Derenin kirlenmesi ve çıkan toz yüzünden ormanlık alanların kuruyacağını vurgulayan Altaş, yetkililerin buna son vermesini istedi.

Köylüler ocak hakkında ajansımıza bilgi verdikleri esnada ocak çalışanlarının haber vermesi üzerine Karabudak köyüne bağlı jandarma ve korucular taş ocağının bulunduğu alana geldi. Jandarma yetkilileri ocak sınırları içinde köylülerin toplanması ve çekim yapılmasına izin vermedi. (Diyarbakır/MA)

Taş ocağı istemeyen Kömürköylüler, toplantıya izin vermedi

Taş ocağı firmasına 355 bin lira izinsiz moloz dökümü cezası

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 15:23

www.evrensel.net