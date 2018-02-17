Afrin operasyonunun 29'uncu gününde neler yaşandı?

Afrin’e yönelik operasyon 29. günde de devam ederken Kilis'e 3 roket saldırısı gerçekleşti. Genelkurmay, 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından “Zeytin Dalı Harekatı” adıyla 20 Ocak’ta Afrin’e başlatılan operasyon sürüyor.

KİLİS'E 3 ROKET SALDIRISI

Kilis’e roketli saldırı oldu. 3 roket, Kilis'te sınır hattındaki arazilere düşüp patladı. Roketlerin isabet ettiği zeytinliklerde yaralanan olmadı.

32 asker ve 9 sivilin hayatını kaybettiğinin açıklandığı operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı yeni bir açıklama yayımladı: “Toplamda 1595 teröristin etkisiz hale getirilmiştir.”

2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 1 ASKER YARALI

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Şemdinli'de 1, Afrin'e yönelik operayonda ise 1 olmak üzere 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 01:43

www.evrensel.net