Afrin operasyonunun 29'uncu gününde neler yaşandı?

Afrin operasyonunun 29'uncu gününde neler yaşandı?

    • 17 Şubat 2018 13:01

    Afrin’e yönelik operasyon 29. günde de devam ederken Kilis'e 3 roket saldırısı gerçekleşti. Genelkurmay, 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından “Zeytin Dalı Harekatı” adıyla 20 Ocak’ta Afrin’e başlatılan operasyon sürüyor. 

    KİLİS'E 3 ROKET SALDIRISI

    Kilis’e roketli saldırı oldu. 3 roket, Kilis'te sınır hattındaki arazilere düşüp patladı. Roketlerin isabet ettiği zeytinliklerde yaralanan olmadı. 

    32 asker ve 9 sivilin hayatını kaybettiğinin açıklandığı operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı yeni bir açıklama yayımladı: “Toplamda 1595 teröristin etkisiz hale getirilmiştir.”

    2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 1 ASKER YARALI

    Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Şemdinli'de 1, Afrin'e yönelik operayonda ise 1 olmak üzere 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. (DHA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 01:43
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