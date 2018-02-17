Nijerya'da intihar saldırısı: 18 ölü, 22 yaralı

Nijerya'da 3 intihar bombacısının bir pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Nijerya'nın Maiduguri şehrinde 3 intihar bombacısının bir pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 18 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Reuters'e konuşan Borno eyaleti Polis Şefi Damian Chukwu, saldırının Cuma günü Maiduguri merkezinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bir balık pazarında yerel saatle 20.00 sıralarında gerçekleştiğini söyledi.

Nijerya Acil Durumlar Teşkilatı, yaralıların hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak tahminler 2009'dan bu yana intihar bombacısı kullanarak düzenlediği saldırılarla binlerce kişinin ölümüne neden olan çihatçı Boko Haram örgütü üzerinde yoğunlaşıyor. (DIŞ HABERLER)

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