‘Sarı, kırmızı, yeşil renkli puşi örgüt propagandası değil’

Mahkeme, özellikle Kürt düğünlerinde yaygın olarak kullanılan sarı, kırmızı, yeşil renkteki puşinin ‘örgüt propagandası’ olmayacağına hükmetti.

Diyarbakır'da yaşayan Kadri Demir, 30 Ekim 2017 günü çalıştığı Elazığ'a gitmek için yola çıktı. Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan jandarma çevirme yaptı ve Demir'in aracını aradı. Ön cama asılı yeşil, sarı, kırmızı renkli boncuklardan yapılma 2 kuş maketi ile torpido gözünde aynı renklerde puşi buldu. Bu renklerin terör örgütünü simgelediği iddiasıyla gözaltına alınan Kadri Demir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakkında soruşturma açıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kadri Demir hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'KUŞ MAKETİ VE PUŞİ PROPAGANDA SUÇU OLUŞTURMAZ'

Esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, kuş maketi ve puşinin niteliğine göre terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına yayma kastı bulunmadığını belirterek, sanığın beraatini istedi. Mahkeme ise atılı fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle Kadri Demir'in beraatine karar verdi.

AVUKAT: KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE

Bölgedeki düğünlerde kullanılan puşilerle ilgili kararın emsal niteliğinde olduğunu belirten sanık avukatı Erhan Ürküt, şunları şöyledi:

"Sarı, kırmızı ve yeşil renklerle ilgili bölgede birçok davalar açıldı ve soruşturmalar başlatıldı. En görsel olanı Adana'da bir düğün konvoyunda gelin ve damat durdurularak, sarı, kırmızı, yeşil renkli puşilere el konuldu. Bunun ilk defa bizim kararımızla bertaraf edildiğini, bunun propaganda aracı olmadığını gördük. Diyarbakır'da, bölgede ve Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı coğrafyada bu tür renkler her düğünde kullanılır. Kimse bunu siyasi bir partinin veya yasa dışı bir örgütün propaganda aracı olarak görmüyor. Umarız kararla birlikte birçok mağduriyetin önüne geçilmiş olur. Bunun propaganda olmadığına dair verilen kararın emsal niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Puşi, geçmişte bölgede folklorik ritimlerde faaliyet gösteren insanların elinde salladığı mendil olarak da değerlendiriyor. Bunu örgütün propaganda aracı olarak değerlendirmek vahim bir durum. Güvenlik güçleri bunu öyle değerlendirmiş olabilir, ama hukuk eğitimi almış kişilerin bunu dava konusu etmesi üzücü bir durumdur. Bu durumun bir nebze giderilmesi bizi sevindirmiştir." (Diyarbakır/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 12:09

www.evrensel.net