Nagehan Alçı: Bu kararı vicdanım kabul etmiyor

Nagehan Alçı, bugünkü köşe yazısında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına tepki gösterdi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşe yazısında Gazeteci ve Yazar Ahmet Altan, Akademisyen Mehmet Altan ve Gazeteci Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına tepki gösterdi. Alçı, "Hükmün açıklandığını duyduğumda kalbime bir şey saplandı sanki" dedi. Alçı, Deniz Yücel'in serbest bırakılmasına ilişkin ise "Madem hakkında, tutuklanmasını gerektirecek kadar büyük şüphe vardı, ne oldu da yurtdışına çıkış yasağı bile konmaya gerek duyulmaz hale geldi?" diye sordu.

Nagehan Alçı'nın "Deniz Yücel muamması" başlığıyla yayımlanan (17 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümleri şöyle:

YURTDIŞI YASAĞI DA KALKTI

"Deniz Yücel, iki ülke arasında önemli bir yer işgal etti ve bundan sonra bir süre daha Almanya’da manşetlerde olmayı sürdürecek; çünkü hakkında yurtdışı çıkış yasağı konmadı ve ilk uçakla Almanya’ya dönüyor. Bu da başka bir absürtlük... Madem hakkında, tutuklanmasını gerektirecek kadar büyük şüphe vardı, ne oldu da yurtdışına çıkış yasağı bile konmaya gerek duyulmaz hale geldi? Artık duruşmalara gelmeyecek birini 18 yılla yargılasanız ne çıkar? Belli ki bu normal bir hukuk davası değil, iki devletin karşılıklı istihbarat ilişkilerinde detayları saklı tuhaf bir hadise..."

BU KARARI VİCDANIM KABUL ETMİYOR

"Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’la ilgili dün verilen ağırlaştırılmış müebbet yani eski düzene göre idam kararına denk olan hükmün açıklandığını duyduğumda kalbime bir şey saplandı sanki. Dev bir yük geldi, göğsümün üzerine oturdu. İnanamadım, yüreğime anlatamadım. Çok üzgünüm. Vicdanım kabul etmiyor..." (MEDYA SERVİSİ)

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Gazeteci Deniz Yücel 1 yıl sonra serbest bırakıldı

Altanlar ve Ilıcak dahil 6 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 11:03

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