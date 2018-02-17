Ankara'da HDP yöneticileri gözaltına alındı

Ankara'da sabahın erken saatlerinde HDP'lilerin evlerine baskın yapıldı. Aramanın ardından gözaltına alınanlar oldu.

Ankara’da sabah saatlerinde birçok eve baskın yapan polis, aralarında HDP MYK ve PM üyeleri ile eşbaşkanların bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Birinci Barış Grubu Üyesi Seydi Fırat da bulunuyor.

9 Şubat’ta gözaltına alınan HDK ve HDP bileşeni siyasetçilerden HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu ve ESP Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi sabaha karşı tutuklandı.

Onur Hamzaoğlu ve Fadime Çelebi tutuklandı

ANKARA’DA 9 GÖZALTI

Ankara’da sabah birçok eve baskın yapan polis, aralarında HDP MYK ve PM üyeleri ile eş başkanlarının bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Birinci Barış Grubu Üyesi Seydi Fırat da bulunuyor. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan’ın hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

KEMALBAY HÂLÂ GÖZALTINDA

Öte yandan aynı operasyon kapsamında 13 Şubat’ta gözaltına alınan HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay’ın ne zaman savcılığa çıkarılacağı belli değil.

Ankara'da yapılan operasyon sonucu gözaltına alınanların isimleri şöyle: Öcalan’ın çağrısı üzerine 1999’da Türkiye’ye gelen Birinci Barış Grubu Üyesi ve HDP Uzlaşma Kurulu Üyesi Seydi Fırat, HDP MYK Üyesi Atiye Eren, HDP PM Üyesi Dilan Çetin ile Yağmur Yurtsever, HDP Ankara İl Eşbaşkanı Nur Aytemur, HDP Etimesgut İlçe Eşbaşkanı Hatice Kayaturan Markoç, Yasemin İldan, Barış Özdemir, Murat Bahadır.

HDP’lilerin evlerine baskın yapan polislerin, "FETÖ/PDY ile PKK arasındaki ilişki ortaya çıktı, buna ilişkin hakkınızda yakalama kararı var" dediği öğrenildi.



Avukatlar, gözaltı sayısının artabileceği bilgisini verdi. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 17:50

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