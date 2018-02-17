Mahkeme Nedim Türfent'in haberlerini rahatsız edici buldu

Gazeteci Nedim Türfent'e 8 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, gerekçeli kararında 'haberlerin rahatsız edici olduğu' yorumunda bulundu.

Nimet ÖLMEZ

"Örgüt üyeliği” suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen DİHA muhabiri Nedim Türfent ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Türfent hakkında ifade veren 24 tanıktan 19’unun ifadelerinin işkence altında alındığına dair beyanlarına itibar etmeyen mahkeme heyeti, Türfent'in haberlerini “rahatsız edici” buldu.

Hakkari Yüksekova’da sokağa çıkma yasağı sırasında yaşananlara dair yazdığı haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 13 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanan KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Hakkari Muhabiri Nedim Türfent'e, yargılandığı dava dosyası kapsamında “örgüt üyeliği” iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası veren Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı.

Hakkında suçlamaya dair bütün somut delillerin çürütülmesine, 1’i gizli, 3’ü ulaşılmayan 24 tanıktan 19’unun hakkında verdikleri ifadelerin işkence altında alındığını duruşma salonunda beyan etmelerine rağmen hapis cezasına çarptırılan Türfent'e ilişkin açıklanan gerekçeli kararda dikkat çekici noktalar yer aldı.

Gerekçeli kararda, mahkeme önünde Türfent'i tanımadıklarını söylemeyen tanıkların savcılıktaki ifadelerine olduğu gibi yer verildi. Yine Türfent'in sosyal medya üzerindeki tüm paylaşımları da "Örgüt üyeliği” suçlamasının delili sayıldı. Kararın "değerlendirme ve gerekçe" bölümünde ise basın özgürlüğünün sınırlarından söz edilip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) içtihatları uzun uzun anlatıldı.

İŞKENCE VE TEHDİTE İTİBAR EDİLMEDİ

19 tanığın, Türfent hakkındaki ifadelerinin işkence ve tehditle alındığını beyan etmelerine vurgu yapılan gerekçeli kararda, tanıkların ifadelerine itibar etmeyen mahkeme heyeti, bu ifadelerin "örgütün baskısı" ile değiştirdiği iddiasında bulundu.

Bu yönlü olarak ise "Tanıklar, soruşturmada sanıklar hakkında beyanda bulunup, daha sonra tanımadıklarını söyledikleri, dosyamızda da benzer şekilde tanıkların birbiriyle örtüşen ve sanığın yukarıdaki paylaşım içerikleri de örtüşen beyanlarından, kovuşturmada çoğunlukla tanımadıklarını söyleyerek döndükleri görülmekle, tanıkların, örgütün üyelerini cezadan kurtarmak için tehdit etmesi nedeniyle beyanlarından döndükleri anlaşılmış, dosya içerisindeki yukarıdaki sanığın paylaşım içerikleri ve yaptığı röportajlar ve paylaşımlarla uyuşan soruşturmadaki beyanlarına itibar edilmiştir" değerlendirmesi yapıldı.

'HABERLER ‘RAHATSIZ EDİCİ’

Kararda, Türfent'in Yüksekova’da yürütülen operasyonlara dair kaleme aldığı haberler üzerinde de duruldu. Bu haberler üzerinden Türfent için “rahatsız edecek abartılı yorumlarla haber yapabildiği” yorumunda bulunuldu.

Benzer şekilde, görüşme yaptığı YPS’lilere ilişkin yazdığı haberler üzerinde de durularak, bu haberler üzerinden Türfent'in “Örgütün Basın Sözcüsü” olduğu iddia edildi. Gerekçeli kararda Türfent'in tüm haberlerini, "örgüt içerisindeki görevi" doğrultusunda yaptığı iddia edildi.

Bu nedenle, her ne kadar propaganda suçundan cezalandırılması talep edilse de, hakkındaki mevcut delillerin “örgüt üyeliği suçu” kapsamında değerlendirildiği Türfent’e TCK'nin 62. Maddesi uyarınca 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmedildiği belirtildi.

Nedim Türfent "Türk’ün gücünü göreceksiniz" haberi nedeniyle ölümle tehdit edildiğini söylemiş ve bu nedenle tutuklandığını belirtmişti. (Van/MA)

'Gazeteci davalarındaki kararlar hukuki değil dönemseldir'

Gazeteci Türfent'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi!

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