'Edebiyatta Yersizlik Yurtsuzluk' İzmir'de konuşuluyor

İzmir Öykü Günleri başladı. 16.sı düzenlenen Öykü Günleri'nin bu yılki onur konuğu yılların öykü emekçisi Cemil Kavukçu oldu.

İzmir Konak Belediyesi tarafından 16-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen İzmir Öykü Günleri dün başladı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Öykü Günleri'nin bu yılki teması ise, 'Edebiyatta Yersizlik Yurtsuzluk' olarak belirlendi.

Öykü Günleri'nin ilk günü bir çok edebiyatçıyı anarak ve bir çok yazarın da Öykü Günleri'ne selam mesajları ile başladı. 2018 Dünya Öykü Günü Bildirgesinin okunmasıyla devam eden programda bildirgeyi ise Yazar Feyza Hepçilingirler seslendirdi. Hepçilingirler, insan zekasının bu zamana kadar pek çok buluşu gerçekleştirdiğini ancak yapay olarak üretilenin hiçbirinde duygunun olmadığını vurgulayarak, 'Güvenli İnternet Günü'nde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan'ın sözünü kesen robota format atılmasını örnek olarak verdi. Hepçilingirler, "İnsan, zekanın bile yapayını buldu geliştirdi ama yapay olarak ürettiği şeylerden hiçbirine kendisinde bulunan en önemli özelliği duyguyu katamadı. Robotlara da katılmadı henüz biliyorsunuz, belki azarlanan robotlar üzüntü duymayı başarabilir, üzülebilen robotlar! Yetkilinin sözünü kesmeyen, keserse azarlanacağını bilen robotlar. Bakarsınız onları da biz icat ederiz" dedi.

Günün iki oturumun gerçekleşeceği Öykü Günleri'nde ilk oturum, Prof. Dr. Cafer Şen, Prof. Dr. İbrahim Şahin ve Nursel Duruel'in konuşmacı olarak katıldığı 'Ölümünün 40. yılında Oğuz Atay'ın Issızlığı' başlığı ile gerçekleşti. Moderatörlüğünü Hülya Soyşekerci'nin yaptığı oturumda Oğuz Atay'ın kalemi ve bugüne etkileri konuşuldu.

İkinci oturumun konusu ise "Öykünün Anayurdunda 'Düşkaçıran 'Bir Yazar : Cemil Kavukçu" olurken konuşmacı olarak oturumda, Jale Özata Dirlikyapan, Melike Koçak ve Müge İplikçi yer aldı. (İzmir/EVRENSEL)



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