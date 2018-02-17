CNN Türk, Emin Çapa'nın işine son verdi

Kasım 1999'dan bu yana CNN Türk çatısı altında görev yapan Emin Çapa ve ekibiyle yolların ayrıldığı öğrenildi.

Kasım 1999'dan bu yana CNN Türk çatısı altında görev yapan ve bir dönem kanalın ekonomi müdürlüğünü de üstlenen Emin Çapa ve ekibiyle yolların ayrıldığı öğrenildi.

İrfan Değirmenci'nin yerine kısa bir süre Kanal D Sabah Haberleri'ni sunan Çapa, ardından yeniden CNN Türk'e dönerek "Dünyanın 1001 Hali" isimli programı sunmaya başlamıştı.

Medyatava'nın haberine göre, Emin Çapa ile program ekibinde görev yapan 3 çalışanın işine, "tasarruf tedbirleri gereği" son verildiği söyleniyor. (MEDYA SERVİSİ)



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