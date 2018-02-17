HDP Milletvekili İdris Baluken’e 16 yıl 8 ay ceza verilmesinin ardından açıklanan gerekçeli kararı Aukatı Reyhan Yalçındağ ile konuştuk.

Serpil BERK

Diyarbakır

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’e hakkında açılan davadan 16 yıl 8 ay ceza verilmesinin ardından açıklanan gerekçeli kararı Aukatı Reyhan Yalçındağ ile konuştuk.

Baluken’in ceza almasına neden olan konuşmalarının aynısını Mcliste de yaptığına dikkat çeken Yalçındağ, FETÖ sanığı için tahliye kararı yapılan gerekçenin Baluken için uygulanmadığını belirterek, bir milletvekilinin yaptığı konuşmaların ceza konusu olamayacağının altını çizdi. Baluken’in İmralı heyetinde yer almasına da vurgu yapan Yalçındağ barış ve müzakere mi cezalandırılıyor? diye sordu.

Herkesin İmralı Heyeti üyesi sandığını ancak İdris Baluken’in siyasi kimliğiyle hekim kimliğinin birbirine geçtiğini ve bütün çabasını barıştan yana sarf ettiğini söyleyen Yalçındağ, “Baluken ve diğer vekiller de dahil Mecliste yaptıkları konuşmaların aynısını daha sonra dışarıda tekrarladıkları için normalde anayasanın 83/1. maddesi uyarınca bir vekilin ölene kadar yapmış olduğıu konuşmalardan yargılanamaması demektir. Dokunulmazlık niye veriliyor milletvekiline, seçmenin hakkının korunması için. Bu kimsenin milletvekillerine verdiği bir lütuf değil. Demokratik toplumların, parlamenter sistemi olan devletlerin getirdiği ilkeler bütünüdür” dedi.

‘YA EYLEMDE BULUNMUŞ YA DA SÖZ SÖYLEMİŞ’

Reyhan Yalçındağ

Baluken’in ceza almasına ilişkin karara dikkat çeken Yalçındağ, “2012, 2015 ve 2016 yılında toplam 6 tarihe denk geliyor. Bu tarihler arasında 2013 ve 2014’te hiç eylem yok. Bunların hepsi sözel eylemler. Müvekkilim ya eylemde bulunmuş ya da söz söylemiş. 6 tarihin 4’ünde konuşma yaptığı için 2 tanesinde de konuşma sınasında orada bulunduğu için ceza alıyor” dedi. Yalçındağ, Baluken’in ceza aldığı konuşmalarda neler söylediğini ise şu şekilde açıkladı: “Ne demiş ‘insanlar ölmesin, darbe hukuku uygulanıyor, darbe mekaniği var burada ve güvenlik görevlileri hukukun dışına çıkıyor, içeride sivil insanlar var. Sokağa çıkma yasakları altında insanların evleri yıkılmak isteniyor. Sur’a girmemiz engelleniyor, yetkilileri sorumlu olmaya, görevlerini hukuka uygun yerine getirmeye çağırıyoruz’ demiş.”

‘MİLLETVEKİLİ KONUŞMAK DIŞINDA NE YAPABİLİR?’

Baluken’e verilen cezada “Süreklik, çeşitlilik ve sıklık gözetilmesi” ile ilgili de konuşan Yalçındağ, “2015’te ve 2016 da sadece bir tane konuşma var ve sıklık deniliyor kararda, bunun neresinde sıklık var? Çeşitlilik deniyor bir milletvekili konuşmak dışında ne yapabilir? Çeşitlilik dediği konuşma ve bulunma. Bu çeşitlilik denilen eylemlerin neresinde şiddet var? Ne yapmış? Taş mı atmış? Çeşitlilik dediğiniz nedir? Bu söylem dışında bir milletvekili ne yapabilir ki? Kullanabileceği tek şey parlamentoda politika yapmak ve dışarıda da bunu devam ettirmek. Türkiye’nin en ünlü anayasa hukukçularından birisi ve Venedik Komisyonu üyesi bir profesör bu dosyaya bir hukuki mütalaa sundu ve dedi ki; İdris Baluken’i siz bu eylemlerden dolayı yargılayamazsınız. aynısını ve benzerini söylemiş daha önce Mecliste, Anayasa’nın 83/1’e göre yargı konusu yapılamaz”diye konuştu.

FETÖ İÇİN VERİLEN KARAR BALUKEN İÇİN UYGULANMADI

Kendi anayasasını tanımayan bir devletten demokrasi çıkmayacağını, kaos çıkacağını söyleyen Yalçındağ, Yargıtay Ceza Dairesinin ekim ayında FETÖ üyeliği ile ilgili verdiği tahliye kararına dikkat çekerek, “Yargıtay Ceza Dairesi FETÖ üyeliğinden yargılanan biriyle ilgili şöyle bir karar verdi ve dedi ki; "örgüt üyeleriyle sohbete de gitmiş olabilir, örgüt üyeleriyle dini toplantılara katılmış da olabilir, onlarla telefonla konuşmuş, çocuğunu onların okuluna göndermiş, kendi gerçek ismiyle gazetelerine abone olmuş olabilir ama bu kişinin sempatinin dışında direk organik, hiyerarşik bir biçimde bu yasa dışı örgüte katılmakla ilgili bir tutumu tespit edilemediği için manevi unsur yokluğundan" diyerek yerel mahkemenin hükmünü bozdu, şahsı tahliye etti. Bu kararla İdris Baluken’in kararını yan yana koyduğunuzda esamesi bile okunmuyor. Baluken için yasa dışı örgüt üyeleriyle telefonda konuşma böyle bir şey var mı yok, onların toplantılarına katılma var mı yok”diye ifade etti.

İdris Baluken’in İmralı heyetinde yer almasına dikkat çeken Yalçındağ , “Devlet ve İmralı arasındaki müzakerelerde bulunmuş, Dolmabahçe mutabakatı okunduğu esnada orada olan biri. Dolayısıyla devlet ve İmralı’yla görüşen bu anlamda kalıcı barışla ilgili çabası olan bir siyasetçi. Bundan şu sonucu çıkartmak da mümkün ve insanı en fazla ürküten yan bu bence barış mı cezalandırılmak isteniyor? Müzakere süreci mi cezalandırılıyor” diye sordu.

BALUKEN 15 TEMMUZ’DAN ÖNCE UYARI YAPMIŞTI

Baluken’in ceza aldığı konuşmalarda “darbe hukuku” demesiyle uyarı yaptığını ve sonrasında 15 Temmuz’un yaşandığını söyleyen Yalçındağ, “Baluken’in avukatı olarak 15 Temmuz’da öldürülenlerin yakınlarına şunu demek isterim bu ülkenin bir yerinde bir milletvekili vardı bunlarla ilgili uyarıda bulundu ama şu anda 16 yıl 8 ay ceza aldı peki bunu nereye koyacağız? Dolayısıyla bu tarihi bir karar ve yargılama. Bir kere hukuktan çıkılırsa terazinin şirazesi kayarsa bu her kesime sirayet eder” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 06:02

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