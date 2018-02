73 yaşında, tek suçu ‘barış ve kardeşlik’ demek

İnsan hakları savunucusu Mithat Can 73 yaşında. Barış istediği için gözaltına alındı, 3 günlük gözaltı sürecinden sonra serbest bırakıldı.

Halil İMREK

Adana

İnsan hakları savunucusu Mithat Can 73 yaşında. İnsan haklarını savunmaktan, barışı istemekten başka bir şey yapmadı…12 Mart’ı, 12 Eylül’ü gördü, birçok bedeller ödedi... Ama bir gün “barışı savunduğum için gözaltına alındım” diyeceğini her halde düşünmedi.

İHD Hatay Şube Başkanı Mithat Can, insan haklarını savunduğu için, savaşa karşı olduğu için ve barış istediği için 13 Şubat sabahı saat 06.00 evinden gözaltına alınmıştı. İlerleyen yaşına ve sağlık şikâyetlerine rağmen dört gün gözaltında tutuldu. Mithat Can, ilerleyen yaşına rağmen halen İHD Hatay Şube Başkanı görevini sürdürüyordu. Mücadeleden, insan olma çabasından emekli olunamayacağına düşenlerden. İnsan hakları savunucusu, İHD’li Mithat Can insan hakları mücadelesi sürdürürken yıllar içerisinde bir sürü baskı yaşar... Gözaltına alınır, hakkında davalar açılır. Bu dönemi “Çok olaylı yıllar yaşadık” diye anlatır. İnsan haklarının yok sayılmasına, demokrasinin özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı hep mücadele eder. Bunun İHD’nin de temel amaçlarından biri olduğunu söyler. O adeta Antakya’nın yaşayan canlı bir tarihi.

786 kişi Afrin paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

BABAM ‘KİMSE ÖLMESİN’ DERDİ

Avukat oğlu ve avukat eşi, Mithat Can’ın barışı savunduğu için gözaltına alındığını söyledi. Oğlu Eren Can, “Suçu barış istemekti. Emniyet ifadesinde kendisine yöneltilen suç, dernek binasında Hatay Demokrasi Güçleri’nin açıklama metnini okuması” dedi. Eren Can, babasına emniyette kimlerin talimatı ile açıklamayı yaptıkları ve açıklamayı kimin yazdığına dair soru sorulduğunu söyledi. Babası Mithat Can’ın açıklamayı kendilerinin hazırladığını, kimseden bir talimat almadan kendi özgür iradeleri ile açıklama yaptıklarını belirttiğini söyledi. Eren Can, babası Can’ın Afrin operasyonu ile insanların öleceğini asker ve sivil kimsenin ölmesini istemedikleri için savaşa hayır dediğini anlattı.

SAĞLIK RAPORLARI VE YAŞI DİKKATE ALINMADI

Mithat Can’ın avukat olan eşi Hatice Can da eşi Mithat Can için sundukları sağlık raporlarının ve eşinin ilerleyen yaşına rağmen günlerce gözaltında tutulduğunu söyledi. “Telefon edilip ifadeye çağrılsa zaten ifade vermeye giderdi” diyen Hatice Can, “Bu hafta sağlık kontrolleri için İstanbul’a gidecekti, şu sıralar tedavi altında. Sağlığının olumsuz etkilemesinden endişeliyiz” dedi. Can, “Basın açıklaması anayasal bir haktır ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Ancak ağır koşullar ve baskının arttığı bir dönemden geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hatay Demokrasi Güçleri üyeleri dün savcılığa çıkarıldı. Aralarında Mithat Can'ın da olduğu 17 kişi, savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

www.evrensel.net