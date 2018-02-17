Fenerbahçe zirve yarışından kopmak istemiyor

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir’i yenerek iddiasını artıran Fenerbahçe, bu akşam Ülker Stadı’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir’i deplasmanda 2-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını artıran Fenerbahçe, bu akşam Ülker Stadı’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmada Teknik Direktör Aykut Kocaman son maçta olumlu performans sergileyen kadroyu korumayı planlıyor.

KARŞILAŞMADA ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

Kadıköy’deki karşılaşmada, Hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir ve Bahattin Şimşek üstlenecek.

KAZANAN KADRO DÜŞÜNÜLÜYOR

Önceki hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında Fenerbahçe’nin kalesini Volkan Demirel korumuştu. Savunmanın sağında Mauricio Isla, solunda Hasan Ali Kaldırım, orta ikilideyse Roman Neustadter ve Luis Neto oynamıştı. Kocaman savunma dörtlüsünün önünde Mehmet Topal ve Josef de Souza’ya şans verirken, sağ kanatta Nabil Dirar, soldaysa Aatıf Chahechouhe görev almıştı. Aykut Kocaman sakatlıktan dönen Giuliano’yu Fernandao’nun arkasında hücum hattında değerlendirmişti. Bu arada sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Skrtel ve Janssen Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig’de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran Fenerbahçe, 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Sarı lacivertliler, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a kaybetmişti.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Volkan- Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatıf (Valbuena), Giuliano, Fernandao

AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou- Gassama, Barış, Tzavellas, N’Sakala, Sackey, Efecan, Villafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas

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