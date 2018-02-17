Göztepe, Atina’da tur arıyor

Hentbol Erkekler Eurochallenge Cup son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK’yı 29-25 yenen Göztepe, bugün rövanş müsabakasına çıkıyor.

Hentbol Erkekler Eurochallenge Cup son 16 turu ilk maçında Bornova Atatürk Spor Kompleksinde Yunanistan temsilcisi AEK’yı 29-25 yenen Göztepe, bugün rakibiyle rövanş müsabakasına çıkıyor.

Atina OAKA Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Göztepe, her türlü galibiyet, beraberlik ve 3 farklı mağlubiyet halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Göztepeli taraftarlar güvenlik gerekçesiyle Yunanistan’daki rövanş maçını izleyemeyecek.

‘Uçan Adamlar’da sakatlığı süren Sol Oyun Kurucu Tuğberk’in durumu maç saati netleşecek. Hafta içi gribal enfeksiyon geçiren Pivot Chouiref ise görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Antrenör Adnan Öztürk, ilk karşılaşmada alınan 4 farklı galibiyetin avantaj olduğunu ancak AEK’yi yenerek turu geçmek istediklerini söyledi. Öztürk, “Zor bir deplasmana gideceğiz. Göztepe olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

Şube Sorumlusu Deniz Durmaz da tarihi bir maça çıkacaklarını belirterek, “Taraftarımız yanımızda olmayacak ama ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu. (DHA)

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