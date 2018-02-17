‘Okuldaki kazan patlamasında sorumlular cezalandırılsın'

Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Gaziemir Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kazan dairesindeki patlamayla ilgili açıklama yaptı

Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube, Gaziemir Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan patlamanın sorumlularının cezalandırılması istedi ve okulun ısınma sorunu çözülmeden açılmasını kınadı.

Gaziemir İlçe Milli Eğitim binası önünde yapılan açıklamayı Eğitim Sen İzmir 5 no'lu Şube Yürütme Kurulu adına Şube Başkanı Şenay Akyol okudu.

Akyol, "Olay okul binasının zemin katında bulunan kazan dairesinde gaz sıkışması nedeniyle olduğunu söylenen patlamanın, TMMOB’nin yaptığı inceleme sonucunda doğalgaz sıkışmasından değil, kalorifer kazanında eksik su ya da aşırı su artışı sonucu buhar ve basıncın kontrolsüz artmasından dolayı gerçekleştiğini ortaya çıkmıştır. Kalorifer kazanının yanında depo olarak kullanılması gereken ve sınıf koşullarını taşımayan yerde ders yapıldığı için patlamada duvarların yıkılması ölü ve yaralıların olmasına neden olmuştur. Sınıf koşulu olmayan yerde ders yapılmasına izin veren İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü ve Halk Eğitim Müdürünün bu olayın acı sonuçlanmasında fazlasıyla sorumlulukları vardır. Ayrıca bu olay sonrası ısıtma sistemi düzeltilmeden bu okul eğitim öğretime devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Akyol, "2017-2018 Eğitim öğretim yılında faaliyete açılan bu yeni okul binası eğitim öğretime hazır olmadığı halde neden eğitim öğretime açılmıştır? Patlama sonrası açılan okulda hala bir ısıtma sitemi olmadığı halde, neden okul tekrar eğitim öğretime açılmıştır? Daha 1 ay önce bağlanan kalorifer kazanında emniyet sistemi neden hatalıdır ve neden kontrol edilmeden bağlanmıştır? İnşaatı yeni biten ve eğitim öğretime açılan okul binasının kalorifer dairesi yanında neden ders yapılan bir sınıf vardır? Sınıf koşullarını taşımayan bir yerde hangi izinle eğitim öğretim devam edilmektedir?" gibi sorular yönelterek yetkililere seslendi. Patlama nedeniyle yaşamını yitiren kursiyer Öznur Güzelocak'ın ailesi ve yakınlarına da başsağlığı dileyen Akyol, bir daha bu tür olayların yaşanmaması için sorumlulara gerekli cezaların verilmesini talep etti. (İzmir/EVRENSEL)



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