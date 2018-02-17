Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Nuh Köklü’yü andı

TGC,Kadıköy'de bir esnafın 'kartopu' tartışması yüzünden öldürdüğü gazeteci Nuh Köklü için ölümünün üçüncü yılında anma toplantısı düzenledi.

Kadıköy'de bir esnafın 'kartopu' tartışması yüzünden öldürdüğü gazeteci Nuh Köklü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ölümünün üçüncü yılında Basın Müzesi’nde anma toplantısı düzenlendi.

Gazeteduvar’dan Sadık Güleç’in haberine göre, Köklü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde bugün saat 11.30’da bir toplantı düzenlendi. Toplantının sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş yaptı.

TURGAY OLCAYTO: GAZETECİLER HEDEF GÖSTERİLİYOR

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto “TGC Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne Nuh Köklü 65’inci meslektaşımız olarak eklendi. Gerçekleri yazan, nesnel habercilik yapan gazetecileri hedef olarak göstermeye başladığınız zaman bunun önünü alabilmeniz mümkün değil” dedi Olcayto:

“Türkiye kutuplara bölünmüş durumda. Gazetecilik yapmak çok zorlaştı. Gazeteciler hedef gösteriliyor. Evrensel gazetecilik ilkelerine bakıldığında gazetecilik nesnel bir iştir. Gazeteci tarafsız olmalıdır. Taraflı olduğu tek yer barıştır. Gazeteci barıştan yana olmak zorundadır. Nefret söyleminden uzak durmalıdır. Bugün eleştirisel gazetecilik yapan insanlara yönelik tehditler yine gündemde. Bir takım insanlar kendilerini devletin yerine koyarak hedef gösterilen kişilere saldırıyorlar. Nuh Köklü de böyle bir cinayetin kurbanı. Masum bir kartopu oyununun ardından öldürüldü. Bir esnafın kendini devlet gücünün yerine koyması nedeniyle öldürüldü. Nuh Köklü’nün ismini Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne koymak bizim için bir görevdi. Bunu yaptık. Bugün gerçek gazetecilere yönelik tehditleri savuran kişiler arasında kendini gazeteci olarak tarif eden ve yazı yazan insanlar da ne yazık ki var. Bu çok tehlikeli bir yol. Biz Nuh Köklü’yü sevgi ve saygıyla anıyoruz. Umuyoruz bu olaylar bir daha tekrarlanmaz. Cezaevindeki meslektaşlarımızın da özgür bırakılmasını istiyoruz.”

SİBEL KÖKLÜ: NUH KÖKLÜ YAŞASAYDI GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR DERDİ

Yurt Gazetesi Haber Müdürü ve Nuh Köklü’nün eski eşi Sibel Köklü anma toplantısında şunları söyledi: “Üç gün süren kar fırtınasının ardından meydana gelen bir kartopu cinayetinde Nuh Köklü’yü kaybettik. Bu olay basın tarihine de ‘kartopu cinayeti’ olarak geçti. Halen anlayamadığımız bir biçimde kartopu gibi çocuksu naif bir eylemin içindeyken öldürüldü. Ailesi, yakınları, bizler için Nuh Köklü’nün ölümünün ardındaki üç yıl çok zor geçti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne Nuh Köklü’ye sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Nuh Köklü yaşasaydı ‘Gazetecilik suç değildir’ derdi. Cezaevindeki gazetecilerin özgür bırakılmasını isterdi. Ben de bu taleplerini tekrarlıyorum.”

NUH KÖKLÜ’NÜN FOTOĞRAFI ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER LİSTESİNE EKLENMİŞTİ

Kadıköy’de kartopu oynarken bir esnaf tarafından 17 Şubat 2015 günü bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü’nün adı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “Öldürülen Gazeteciler” listesine eklenmiş, fotoğrafı, TGC Basın Müzesi’ndeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne, 7 Ağustos 2015’te düzenlenen bir törenle asılmıştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazeteci Nuh Köklü’nün öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada “Nuh Köklü’nün öldürülmesi nefret cinayetidir. Siyasetçileri halkı birbirine düşman etmeye yönelik açıklamalardan vazgeçmeye, sorumlu davranmaya, demokrasiyi geliştirmeye, barışı ve kardeşliği sağlayacak adımlar atmaya davet ediyoruz” demişti.

NUH KÖKLÜ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Nuh Köklü 17 Şubat 2015’te, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi, Karakolhane Caddesi’nde sokakta arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başladı. Bu sırada atılan kartoplarından biri sokaktaki aktarın vitrin camına isabet etti. Duruma sinirlenerek dışarı çıkan iş yeri sahibi Serkan Azizoğlu ile Nuh Köklü ve arkadaşları arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında dükkana giren Serkan Azizoğlu bu defa elinde bıçakla dışarı çıkıp Nuh Köklü’yü göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Nuh Köklü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Serkan Azizoğlu, kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

NUH KÖKLÜ KİMDİR?

1968 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi, Ankara’da Mamak Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Mesleğe, İstanbul Life Dergisi’nde editör olarak başladı. Aynı dergide haber müdürlüğü görevini üstlendi. Nokta ve Express dergilerinde çalıştı. Birgün Gazetesi’nin kuruluşunda görev aldı. Bianet haber sitesinde editörlük yaptı. Açık Radyo’da “Bir şey daha var” programını hazırladı. 2003 yılında Latin Amerika’ya gitti. Bir yıl Arjantin, Peru ve Uruguay’da yaşadı. Yurt dışında bulunduğu sürede Bianet’e haberler göndermeye devam etti. Türkiye’ye döndüğünde Sabah Gazetesi’nde çalıştı. Radikal 2’de yazılar yazdı. 2009 yılında ATV-Sabah grubundaki grev nedeniyle işten çıkartıldı. O dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası işyeri temsilcisiydi. Daha sonra 2010-2014 yılları arasında NTV’de program editörü olarak çalıştı. Kadro daraltılması gerekçesiyle NTV’deki işinden çıkarıldı. Gazetecilik dışında başka iş yapmadı. Yaşamı boyunca mesleğini sürdürmek için mücadele verdi. Öldürüldüğünde 47 yaşındaydı. (MEDYA SERVİSİ)



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