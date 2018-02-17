NATO Genel Sekreterinden Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 'Biz Türkiye'den orantılı, ölçülü olmasını bekliyoruz' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini anladıklarını belirterek "Biz Türkiye'den orantılı, ölçülü olmasını bekliyoruz" dedi.

DW Türkçe’nin haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye olmasaydı, IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'deki mücadelede ulaştığımız noktaya gelemezdik ” dedi.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang İschinger'in, NATO'nun en büyük iki müttefiki Türkiye ile ABD'nin askerlerinin Suriye'de çatışması riski olduğuna işaret ederek, "NATO'nun parçalanmakta olduğu algısının oluşmaması için bu sorun nasıl ele alınmalı?” şeklindeki sorusuna Stoltenberg şu yanıtı verdi: "ABD ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir hadisenin meydana gelmesini, olay yaşanmasını önlemenin bir yolunu bulacak şekilde masaya oturmalı. Bu günlerde tam da bunu yapıyor olmalarından ötürü memnuniyet duyuyorum.”

Uluslararası koalisyonun IŞİD ile mücadele çabalarına NATO'nun destek verdiğini anımsatan Stoltenberg, "Türkiye bu koalisyonun anahtar üyesini, önemli parçasını oluşturmaktadır. Türkiye olmasaydı, IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'deki mücadelede ulaştığımız noktaya gelemezdik” diye konuştu.

Stoltenberg, söz alan Yeşiller partili Alman siyasetçi Claudia Roth'un, "Konu iki NATO ülkesinin gerilimi değil. Söz konusu olan, bir NATO üyesi ülkenin Afrin'e, sivil halka saldırısıdır. NATO güvenilirliğini zedeleyen bu konuda nasıl tavır alacak?” sorusunu da yanıtladı.

NATO Genel Sekreteri, Suriye'deki insani durum, şiddet ve sivillerin öldürülmesi gibi konularda endişeleri paylaştıklarını vurgularken, Suriye'de askeri değil siyasi bir çözüme ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti, "Ana mesajımız barışçıl, müzakere edilmiş, siyasi bir çözümün bulunmasıdır” dedi. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri olduğunu aktaran Stoltenberg,"Türkiye kadar terör saldırılarına hedef olmuş başka NATO ittifakı üyesi yok. Biz Türkiye'den orantılı, ölçülü olmasını bekliyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri, "Türkiye'nin Afrin harekatı konusunda müttefiklerini bilgilendirmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AB AVRUPA'YI TEK BAŞINA KORUYAMAZ’

Stoltenberg diğer yandan AB'nin savunma politikaları alanında attığı adımların NATO'ya etkilerini de değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri, transatlantik ittifakının dünyanın bugüne kadar gördüğü en güçlü, en etkin ve en güvenilir ittifak olduğuna işaret ederek AB'nin savunma alanındaki politikalarının da NATO'yu güçlendirecek nitelik taşıması gerektiğine vurgu yaptı.

Stoltenberg AB'nin savunma politikalarının, "NATO'nun halihazırda yaptıklarını tekrarlama” ve "AB üyesi olmayan NATO ülkelerinin dışlanması” risklerini beraberinde getirdiğine dikkat çekerek şu noktaları vurguladı: "Gerçek şu: AB, Avrupa'yı tek başına koruyamaz. AB üyesi olmayan ülkeler Avrupa'nın korunmasında asli rol oynamakta. Brexit'ten sonra NATO savunma harcamasının yüzde 80'i AB üyesi olmayan ülkelerden geliyor olacak. Para herşey değil bir de coğrafya dikkate alınmalı. Avrupa güvenliğini kuzeyde Norveç, güneyde Türkiye ve Batı'da ABD, Kanada ve İngiltere olmaksızın düşünmek çok güç.” (DIŞ HABERLER)



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