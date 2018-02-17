AB'den Türkiye'ye vize serbestisi şartı

AB dışişleri bakanları Türkiye'ye vize serbestisi için terörle mücadele yasasının yumuşatılması gerektiğini vurguladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye vize kolaylığı konusu görüşüldü. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in de katıldığı toplantıda AB Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmasını terörle mücadele yasasının yumuşatılması şartına bağladı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynder yaptığı açıklamada, "Türkiye bu yasayı AB değerleriyle uyumlu hale getirirse, vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanır" dedi.

Türkiye uzun süredir Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınmasını talep ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 6 Şubat'ta bir özel televizyon kanalına verdiği demeçte, AB'nin Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanıması için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 72 kriteri tamamladığını söyleyerek, "Bize göre bu 72 kriteri tamamladık. Artık top AB'de" açıklamasını yapmıştı.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Sofya'daki toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönderdiği belgelerin AB Komisyonu tarafından incelendiğini belirterek, "Türkiye Avrupa'nın kendisi için en güvenilir komşu olduğunu prensipte biliyor ve iyi bir ilişki onların yararına olacaktır" dedi. Türk hükümetinden bazı işaretler geldiğini söyleyen Hahn, ancak hukukun üstünlüğü konusunda durumun hala tatmin edici olmadığını kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Mart'ta AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'la bir araya gelecek.

AFRİN OPERASYONU GÖRÜŞÜLDÜ

AB dışişleri bakanları buluşmalarında Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu da görüştü. Bakanlar operasyonda siviller konusundaki endişelerini dile getirdi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de askeri operasyonların amacının bugüne dek olduğu gibi IŞİD'le mücadele olması gerektiğini, AB'nin BM'nin Suriye'de barış için yürüttüğü süreci desteklediğini, bunun Suriye'de güvenilir bir siyasi geçiş için tek yol olduğunu ifade etti.

AB Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Ekaterine Zaharieva ise Türkiye'nin güvenlik konusundaki kaygılarını anladığını belirtti ve "Ancak bizler doğal olarak operasyonda sivil ölümlerinden ve Cenevre sürecinin zorlaşmasından endişe ediyoruz" dedi. (DIŞ HABERLER)

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