Tekirdağ belediyesi işçileri sözleşme açıklaması bekliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan taşeron işçiler, Belediye Başkanı Kadir Albayrak’tan kadro sözleşmeleri ile ilgili açıklama bekliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde çalışan taşeron işçiler, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı önünde toplanarak, Başkan Albayrak’tan kadro sözleşmeleri ile ilgili açıklama bekledi. Süleymanpaşa, Çorlu ve civar ilçelerde çalışan işçiler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin kadrolaşma ile ilgili kendilerine herhangi bir açıklama yapılmamasından dolayı eylem yapmaya başladı.

NET BİR CEVAP VERMEDİ

Uzun süre bekleyen işçilerin yanına giden Başkan Albayrak, işçilere net bir açıklama yapmaktan kaçınarak, “Daire Başkanlarımız ne hakkınız varsa inceleyecek ve size gereken bilgi verilecek” dedi. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net