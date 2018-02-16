Onur Hamzaoğlu ve Fadime Çelebi tutuklandı

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu ve ESP Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi tutuklandı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen HDK ve HDP bileşeni siyasetçilerden HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu ve ESP Genel Başkanvekili Fadime Çelebi tutuklandı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) bileşenlerine, HDP 3. Büyük Kongresi öncesi 9 Şubat günü yapılan operasyonla gözaltına alınanların hakimlik sorguları sona erdi.

Gece boyunca süren sorguların ardından sabaha karşı Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanvekili ve Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) Sözcüsü Fadime Çelebi hakkında tutuklama kararı veren mahkeme heyeti, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) Eş Sözcüsü Kezban Konukçu, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eşbaşkanları Naci Sönmez ve Eylem Tuncaeli, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir'i de adli kontrolle serbest bıraktı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Sibel Yiğitalp, Mehmet Emin Adıyaman, Mithat Sancar, Bedia Özgökçe, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan destek için Ankara Adliyesi'ndeydi.

KEMALBAY’IN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

HDP eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay da kongreden ardından İfade vermek üzere gittiği Ankara Adliyesi önünde gözaltına alınmıştı. Kemalbay'ın gözaltı süresi uzatıldı. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 06:27

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