Progıda’da sendika düşmanlığı: 7 işçi işten atıldı

Giresun'da kurulu Progıda fabrikasında sendikalaşan 7 işçi, 'küçülme' gerekçe gösterilerek işten atıldı.

Coşkun ÖZBUCAK

Giresun

Giresun Bulancak ilçesinde bulunan Progıda fabrikasında sendikalaşma gerekçesiyle 7 işçi işten atıldı. Patronun küçülmeyi gerekçe göstererek kendilerini işten attığını söyleyen işçiler, fabrikadaki diğer arkadaşlarını birlikte mücadeleye çağırdı. Tekgıda-İş yöneticileri ise sürecin takipçisi ve atılan işçilerin yanında olacaklarını belirtti.

Giresun Bulancak ilçesinde bulunan Progıda fabrikasında sendikalaşma nedeniyle 7 işçi işten atıldı. İşçilerin anayasal hakları olan sendikalaşma hakkını kullanmak istedikleri için patron tarafından cezalandırıldığını söyleyen Tekgıda-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri İbrahim Ören, “Tekgıda-İş sendikası olarak işten atılan arkadaşlarımızın yanındayız. 1100 idari çalışan var. Singapur şirketi olan işyerinde anayasal hakkımızı kullanacağız. Üyelerimizin haklarını koruyacağız” diye konuştu.

Yaklaşık 5 aydır örgütlenme faaliyeti yürüttüklerini söyleyen Tekgıda-İş Ordu Şube Başkanı Ali Öner de “İyi bir noktaya geldik. İşveren işçi atmaya başladı. Progıda’da haksızlığa ve baskıya karşı her türlü mücadelemiz sürecek. Uluslararası dayanışmamız da sürecek. Dünya genelinde 26 bin çalışanı olan bir şirket. Avrupa Sendika Birliğini de devreye sokuyoruz. Progıda da sendikalaşma çalışmamızı engelleyemeyecekler. İşçi arkadaşlarımızın işten atılmasını kabul etmiyoruz. Tekgıda-İş olarak arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız.”

BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ

İşten atılan Nazlı Kalafat sendikaya üye olduktan sonra işten atıldığını ve sendikaları ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. İşten atılan işçilerden Tolga Türker ise “İşyeri küçültme gerekçesi diyor ama asıl sendikalı olduğumuz için” diyerek fabrikadaki arkadaşlarını birlikte mücadeleye çağırdı.

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