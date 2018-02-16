KOD-A işçileri: Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Kod-A Bilişim işçileri, 137 gündür direniyor.

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Kod-A Bilişim işçileri, İstanbul Güneşli’deki direnişlerini 137 gündür sürdürüyor. Kod-A işçileri, “Hakkımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Patronun yaptığı psikolojik baskılara ve hava şartlarına rağmen direnişlerini sürdürdüklerini söyleyen Hülya Güler, “12’si İstanbul’da olmak üzere Türkiye’de 37 işçi işten atıldık. 137 gündür burada 3 erkek, 2 kadın arkadaş direnmeye devam ediyoruz. Hiçbir şekilde yılmadık, yılmayacağız” diye konuştu. Güler, aynı zamanda kendilerine destek olan birçok kurum ve kuruluşun olduğunu belirterek, “Bizi burada ziyaret eden, yalnız bırakmayan dostlarımız, işçi kardeşlerimiz var. Kadınlar sıcak yemek, çorba taşıyıp getiriyorlar. Bunlar bizim moralimizi yüksek tutmamızı sağlıyor, bizi motive ediyor ve dik durmamızı sağlıyor” dedi.

‘DİRENEREK KAZANACAĞIZ’

Haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı direndiklerini dile getiren Emrah Duman ise “Soğukta, karda, kışta direndik. Yağmurda, rüzgarda çadırlarımızı kurduk. Bireysel olarak da sendikal olarak da mahkemelerimiz devam ediyor. İşverenle görüşme talebinde bulunduk. Görüşmenin sonucunda hiçbir talebimize yanıt vermediler. Biz de 137 gündür buradayız. 137 gün değil, 1037 gün bile sürse biz yine direnişimizi sürdürmeye, haklarımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte sürgünleri ve işten atılmaları durdurduk. Direnerek kazanacağımızı biliyoruz” diye konuştu.

‘DİRENİŞ SOKAĞI’

İşçilerden Tugay Güngör de çadır kurdukları sokağa “Direniş Sokağı” adını verdiklerini söyledi. Direniş sürecinde önemli tecrübeler edindiklerini ifade eden Güngör, “Direnişimizin içeride etkili olmaya başladığını gördük. İşveren artık arkadaşlarımızı eskisi gibi sıkıştırmıyor, arkadaşlarımızın isteklerini göz önünde bulunduruyor. Bunun sonunda arkadaşlardan olumlu tepkiler alıyoruz. Arkadaşlarımız da bizi asla yalnız bırakmadılar. Molalarda bile yanımıza geliyorlar. OHAL döneminde bu kadar uzun süredir oturma eylemi yapmak kolay değil. Sendika Kod-A’ya girecek, işçiler haklarını alacaklar” şeklinde konuştu.

DHL EXPRESS’TE DİRENİŞ SÜRÜYOR

Dokuz işçinin işten çıkarıldığı DHL Express kargodaki direnişin ise bugün 215. günü.

Uluslararası kargo şirketi DHL Express’te TÜMTİS’te örgütlendikleri için işten atılan 9 işçinin işyeri önünde başlattıkları direniş 215. gününde. Direnişlerini sürdürmekte kararlı olan işçiler, DHL Express’in sendikayı tanımasını ve taleplerinin karşılanmasını istiyor. (İstanbul/MA)

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