'İZBAN'da artı para uygulaması sonlandırılsın'

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, yaptıkları açıklamayla İZBAN'daki ücret artışına sebep olan artı para sisteminin geri çekilmesini istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBAN için uygulamaya başladığı kilometre başına ücretlendirme ve artı para uygulamasına halktan tepkiler gelmeye devam ediyorlar. Buca Emek ve Demokrasi Güçleri açıklama yaparak yeni sistemin sosyal belediyecilikle bağdaşmadığını vurguladı.

Şirinyer İZBAN girişindeki eylemde 'Aziz Duy Bizi Bakiyemiz Yetersiz', 'Ulaşım Haktır Engellenemez', 'İzban Şaşırma Sabrımızı Taşırma' sloganları atılılırken 'İZBAN'da Gizli Zam ve Kademeli Ücretlendirmeye Hayır' pankartı açıldı.

Basın açıklamasını okuyan Levent Gedik, ulaşıma yüzde 77 oranında gizli zam yapıldığını belirterek "Belediyelerin konforlu ve hızlı bir ulaşım hizmetini en ucuza hatta mümkünse ücretsiz olarak sağlanmasının sosyal belediyeciliğin esasını oluşturmalıdır.Bu nedenle ulaşım hizmeti veren kamu kurumlarının bu hizmetten kar elde etmesi beklenemez. Çeşitli kamu kaynaklarından sübvanse edildiği örnekleri çoktur" dedi.

İZBAN'ın kar getiren alıcı yapılmak istendiğini dile getiren Gedik şunları söyledi "Her birey en az 6 TL kartına yüklediği durumda en az 2.5 milyon kişinin bakiyesinde en az 15 milyon TL vatandaşın cebinden alınarak, şirketin hesabına aktarılmış olacaktır. İzmir halkı şirket karşısında müşteri olarak görülmektedir. Ulaşım temel haktır, lüks değildir, en temel hakkımızdır. Aziz Kocaoğlu ve şirketi en temel hakkımız olan ulaşım hakkını para kazanarak kar elde etmektedir. Belediyeler özel şirket değildir, kamu hizmeti vermekle yükümlüdür".

'ULAŞIM HAKKI GASP EDİLİYOR'

Ulaşım hakkının gasp edildiğini de ekleyen Gedik "Uygulamaya sokulan gizli zam derhal geri alınmalıdır. Kent içi ulaşımda özellikle raylı sistemde mesafeye göre ücretlendirme sosyal belediyecilik anlayışı ile bağdaşmayan bir yaklaşımdır. Seyahat etme özgürlüğüne müdahaledir. Kent içi ulaşım aynı zamanda kent kültürünün önemli bir parçasıdır. İnsanlar kent içinde uzak mesafelere kolaylıkla ulaşamazsa gettolarda yaşamaya zorlanırlarsa o kentte kent kültürünü oluşturamaz, yaygınlaştıramazlar" dedi.

EMEP İZMİR: ŞİRKETLERE ARTI PARA

Öte yandan Emek Partisi İzmir İl Örgütü de yayınladığı açıklama ile ulaşımın kamusal hak olduğunun altını çizerek kâr amacı güdülemeyeceğini ifade etti. Uygulamanın İzmirliye zulüm yaşattığının belirtildiği açıklamada " İsmine “artı para” denilerek halkın algısı ile oynansa da, kurulan sistem ve yeni makinelerin şirketlere “artı para” olarak yansıdığı gerçeğinin üstü örtülemiyor. “İZBAN’a binerken 10 lira yükleyin” diyenler kaç öğrencinin günde 2 lira ile okula gittiğini, kaç işçinin ücretini alamadığı ya da aldığı ücret yetmediği için parasız işe gidip geldiğini biliyor mu? Anlaşılan o ki bilse de umursamıyor!

Vatandaşın nasıl yaşadığı önemli değil yeter ki şirketler para kazansın, belediye zarar etmesin" denildi.

'İZMİR’DE TEK ADAM YÖNETİMİ İSTEMİYORUZ'

İzmir halkının reddettiği uygulamalarda ısrar edilirse değişimin de kaçınılmaz olacağının altını çizildiği açıklama şöyle sürdürüldü "Büyükşehir Belediyesi Yönetimi ve Sayın Kocaoğlu, toplumun tüm kesimlerinden gelen tepkilere kulaklarını tıkayarak “Ben yaptım oldu” zihniyetini, halkın değil şirketlerin ihtiyaçları için çalıştığını gözler önüne seriyor. Bu yönetim anlayışını yakından tanıyoruz, bu “tek”çi, “ben bilirim”ci, “patron benim”ci anlayışa karşı en dik duruş İzmir halkına aittir. Tam da bu dik duruş sayesinde şu anki Büyükşehir Belediyesi yönetimi hâlâ işbaşındadır. “Bir iki gün tantanası olur sonra alışılır” düşüncesi ile hareket edilmemelidir. Açık bir zam uygulaması olan artı para sistemi kaldırılmalıdır. İzmir’de tek adam yönetimi istemiyoruz". (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 23:17

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