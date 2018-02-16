Plajda alkol alanlara verilen para cezası kaldırıldı

Zonguldak'taki Kapuz Plajı’nda alkol alan 2 kadına 'kabahatler kanunu' kapsamında kesilen para cezası mahkeme tarafından iptal edildi.

Zonguldak Belediyesi’nin işlettiği mavi bayraklı Kapuz Plajı’nda geçtiğimiz eylül ayında bira içen iki kadına polis tarafından, 'Kabahatler Kanunu’nun ’Çevreye rahatsızlık verme’ maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle verilen 109’ar lira idari para cezası, Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı.

Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği kararında, Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesine göre işlem yapıldığına dikkat çekerek, "Bu madde kapsamında idari yaptırım kararı mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiler hakkında uygulanacağı, muteriz hakkında böyle bir tespit yapılmadığı, dosya kapsamındaki belgelerden de muterizin böyle bir eyleminin olmadığının anlaşıldığı, uygulanan idari para cezasının yerinde olmadığı kanaatine varılmış, itirazın kabulüne karar verilerek Zonguldak Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Karaelmas Polis Merkezi Amirliği'nin 12 Eylül 2017 tarih 210 kabahat numaralı 109 TL tutarlı idari para cezası hukuka uygun olmadığından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 28/8-b maddesi gereğince başvurunun kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verildi." denildi.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak Kapuz Plajı’nda kitap okuyup güneşlenen 2 kadının yanlarında getirdikleri biraları çıkarmaları üzerine yanlarına gelen plaj görevlisi, sahilde içki içmenin yasak olduğunu söyledi. Plajın kamu malı olduğunu, kimseye rahatsızlık vermeden alkol almanın yasaklanmasının kanuna aykırı olduğunu söyleyen kadınlar ile görevli arasında tartışma yaşandı. Kadınlar daha sonra gelen zabıta ile de tartışınca polise haber verildi ve polis ekibi 2 kadını karakola götürdü. İki kadına Kabahatler Kanunu’nun 'Çevreye rahatsızlık verme’ maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 109’ar lira idari para cezası verildi. Doktorlar karara itiraz etti.

ZONGULDAK KADIN PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI

Mahkeme kararının ardından Zonguldak Kadın Platformu KESK binasında açıklama yaptı. Zonguldak Kadın Platformu sözcüsü Lale Tetik, "Ülkemizin birçok sahilinde ve plajındaki tesislerde alkol alınmaktadır. Mavi bayraklı Kapuz Plajını ülkemizin diğer plajlar ve sahilinden ayıran nedir?" diye sorarak şöyle dedi:

"Zonguldak Kadın Platformu olarak, kadınlara uygulanan baskı, şiddet ve hak gasplarına ilişkin açıklamalarda bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Bugün kentimizde kişi hürriyetine saldırı ve yaşam tarzına müdahale yaşayan iki kadın arkadaşımızın hukuk mücadelesini kazanmasını sevinçle duyuruyoruz. Bu cesaret ve mücadeleler hepimize güç vermektedir.

Yasal dayanağı bile olmadan kesilen cezanın kaldırılması ile anlaşılmıştır ki 'aile plajı' gerekçesiyle uygulanmaya çalışılan ahlakçı ve eril yasaklamalara karşı verilecek hukuk mücadelesi önemlidir. Bu vesile ile Zonguldak’ta ve bu ülkede yaşayan kadınlar olarak mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz. Bu olay yaşam tarzına yapılan diğer alanlardaki müdahaleler ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir; son gelinen noktada konuyla ilgili hatalı tutumu bulunan görevlilerin ve onları koruyan sorumluların basına yaptıkları açıklamaların yaşanan mağduriyeti daha da arttıran değil, onaran ve çözümleyen noktalarda durması gerektiğini düşünüyor ve umuyoruz. Bu karardan sonra kesilen ceza ve basına yapılan açıklamaların yeniden değerlendirilmesini, özeleştirel tutumlar içinde açıklamalar yapılmasını ve görevini kötüye kullanan sorumlular hakkında gereken yaptırımların uygulanmasını ayrıca plaj girişine konan 'yasadışı yasak' tabelaların kaldırılmasını Zonguldaklı kadınlar olarak talep ediyoruz." (Zonguldak/EVRENSEL)

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